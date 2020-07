L'«orgull» de debutar amb el Girona

L'última jornada de Segona va ser un caos absolut. Quedava prop d'una hora per començar el partit del Girona al camp de l'Alcorcón quan va començar a córrer la notícia que el Fuenlabrada no s'havia presentat a Riazor per diversos positius per coronavirus. Immediatament van començar a sorgir dubtes entre els equips, preparats per sortir a la gespa i molts d'ells amb el futur en joc. Excepte el Dépor-Fuenlabrada, LaLiga i la RFEF, amb la supervisió del CSD, van donar llum verda a seguir amb la competició. Una decisió que no anava més enllà i obligava els tècnics a seguir el guió previst. És per això que Francisco va apostar-ho tot al play-off i va reservar jugadors com Cristhian Stuani, Àlex Granell o Borja García, que acumulaven una pila de minuts, per tenir-los frescos per demà. Les rotacions van obrir la porta als futbolistes menys habituals i entre tots ells n'hi ha un que, tot i la derrota gironina, de ben segur va endur-se un bonic record de la jornada: Pau Víctor.

El juvenil va tenir els seus primers minuts amb el primer equip debutant a la Lliga, de la mateixa manera que Santi Bueno -l'uruguaià ja s'havia estrenat a la Copa. «Era a la grada quan van cridar-me per escalfar i ja estava content i ansiós per poder tenir uns minuts. Quan van cridar-me per sortir a jugar, ni m'ho creia al principi. Tenia unes ganes increïbles de demostrar el que sabia fer i ajudar l'equip en tot el que pogués», va assegurar Pau Víctor en una entrevista als mitjans del club.

Amb 18 anys, el vallesà va saltar al terreny de joc al minut 68 per substituir Jairo Izquierdo. Aleshores, el Girona ja tenia el marcador en contra pel gol de penal de Samuel Sosa i amb el buit que va deixar Ignasi Miquel a la defensa -va sortir a l'inici de la segona part per Àlex Gallar- poca cosa va poder fer el conjunt blanc-i-vermell. «És veritat que el resultat no va ser el que esperàvem, però va ser tot un orgull debutar. Estic molt content de jugar amb l'equip, encara que la situació podria ser millor», comentava.

Pau Víctor, que va arribar l'estiu del 2018 procedent del Sabadell, va començar a treballar en la mateixa dinàmica que el primer equip des que es van reprendre els entrenaments a principis de maig. De seguida, va renovar amb el Girona per quatre tremporades i, amb contracte fins al 2024, el responsable de l'Acadèmia blanc-i-vermella, Albert Síria, va dir en aquest diari que «té molt potencial per arribar al futbol professional». El juvenil va fer dilluns passat el primer tastet, a l'espera de convèncer l'entrenador per a més oportunitats: «Soc un jugador amb qualitat que sempre vol interpretar bé els espais i sempre intenta marcar».

30 jugadors aquesta temporada

Els debuts de Pau Víctor i Santi Bueno van engreixar la llista de jugadors que el Girona ha fet servir aquesta temporada a la Lliga. La xifra s'eleva fins a 30.

El desgast físic i les baixes que s'han generat des de la represa de la competició han obert la porta a jugadors com Valery, Ibra Kebé o Joaquín Zeballos a banda del mitjapunta de Sant Cugat i Santi Bueno. L'escalenc s'ha convertit en un dels millors reforços del moment, i ha deixat bones sensacions cada cop que ha trepitjat el terreny de joc. Mentre que el migcampista malià, de 19 anys, ja va tenir l'oportunitat d'estrenar-se a Las Palmas per les baixes de Granell i Rivera. Per la seva part, Zeballos va debutar com a titular davant l'Alcorcón sense tenir gaire participació.

Amb el play-off a la vista, serà difícil tornar-los a veure perquè Stuani, Granell, Borja García, Samu Sáiz i companyia tenen el lloc assegurat. Tot i que com va explicar Francisco, l'oportunitat que els va donar «no és un premi perquè formen part de l'equip i donen competitivitat a la plantilla».