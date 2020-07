El nutricionista Sergi Mateo publica el seu segon llibre, «Cocina que sales»

Sergi Mateo ha publicat el seu segon llibre, Cocina que sales. Després d'uns mesos convulsos per la pandèmia del coronavirus, el nutricionista del Girona ha esperat que «la situació sigui més favorable» per anunuciar la disponibilitat de la seva nova obra.

Allunyant-se dels típics receptaris, Cocina que sales és un llibre pràctic de cuina i nutrició per a jugadors i jugadores de futbol que té la intenció d'ensenyar les «mil i una maneres que hi ha per fer més entretinguda, nutritiva i senzilla l'alimentació» a partir de les metes, preferències, disponibilitat de temps o ingredients en el moment de sortir al terreny de joc.

Mateo s'encarrega dels àpats dels jugadors del primer equip des de l'estiu de 2016, pautant el que ha de menjar cada jugador i controlant els hàbits alimentaris per millorar-ne el rendiment.