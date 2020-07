La Lliga va autoritzar el viatge del Fuenlabrada a Galícia sabent els positius a la plantilla madrilenya

La Lliga sabia des de dissabte passat que hi havia diversos positius per coronavirus a la plantilla del Fuenlabrada i, així i tot, va autoritzar el desplaçament del conjunt madrileny fins a la Corunya. Segons va revelar ahir elDiario.es, l'organisme presidit per Javier Tebas tenia constància de la presència de contagis i no va decidir suspendre el partit contra el Dépor fins a l'últim moment. «El Fuenlabrada va viatjar amb tota l'expedició que no havia donat positiu. D'acord amb els PCR, estaven en perfecte estat per jugar. Per tant, és massa fort parlar de negligència», va dir ahir Tebas.

Per la seva part, el vicepresident de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, va demanar explicacions a la Comunitat de Madrid i La Lliga. Mentre que el conseller de Sanitat gallec, Jesús Vázquez Almuiña, va comunicar que s'obrirà una investigació reservada per aclarir si es van seguir correctament els protocols.

Rueda va insistir que «el Fuenlabrada no hauria d'haver viatjat», després que dissabte es detectessin quatre positius -un jugador i tres treballadors del club. Des del Fuenlabrada van assegurar a través d'un comunicat que van seguir tots els protocols, la qual cosa vol dir que haurien informat dels contagis a La Lliga. El conjunt madrileny va tornar a fer-se els PCR dimarts al matí i l'equip mèdic va anunciar al Govern gallec que comptaven amb vuit positius entre jugadors i cos tècnic. Seguint el protocol de la Xunta, el Fuenlabrada ha de romandre a l'hotel per passar la quarantena i no podrà tornar a Madrid fins que no superi els casos positius per coronavirus.