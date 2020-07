Quique Cárcel: «Seria important saber el més aviat possible quan es jugarà»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha remarcat avui dimecres, en unes declaracions distribuïdes pel propi club de Montilivi, que "seria important saber el més aviat possible quan es podrà jugar per poder preparar bé el playoff i per poder competir-lo al màxim nivell".





"És molt important saber quan jugarem el play-off per poder planificar els partits i jugar-los al màxim nivell"



"Les dues eliminatòries s'han de disputar a la vegada sinó hi hauria un avantatge competitiu"

Laliga ha comunicat avui dimecres l'ajornament, sense nova data, de l'eliminatòria entre el Girona i l'Almeria; i el quadre català, per veu de Cárcel, ha lamentat que "és una decisió que no ens agrada perquè el que ens agradaria és jugar com més aviat millor", tot i que, alhora, ha admès que "és una situació excepcional que no és gens fàcil per a ningú i que resulta molt difícil de gestionar"."Ara mateix no sabem què fer. Ni per quants dies serà aquest ajornament", ha afegit Cárcel abans d'insistir que "les dues eliminatòries de semifinals es juguin alhora"."Seria el més lògic i el més normal. I que després els dos finalistes tinguin el mateix temps de descans. Si no és així, podria haver-hi un greuge competitiu", ha conclòs el director esportiu del Girona.