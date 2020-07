Compàs d'espera a Montilivi

No hi haurà futbol aquest vespre a Montilivi. La Lliga va confirmar ahir al migdia al Girona que el partit d'anada del play-off d'ascens a Primera Divisió entre el Girona i l'Almeria que s'havia de jugar avui quedava ajornat així com el de tornada previst per diumenge. L'ajornament sense data de la promoció és conseqüència de la suspensió del duel que havia d'enfrontar el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada. El positiu per covid-19 de mitja dotzena de jugadors del conjunt madrileny va impedir que el partit es jugués mentre la resta de la jornada es disputava amb normalitat i l'Elx escalava fins a la sisena posició, superant els de Sandoval. Tot plegat ha construït ara una patata roent de grans dimensions que La Lliga ha de solcionar les properes hores. D'una banda, l'ens presidit per Javier Tebas sembla que té clar que el play-off es disputarà un cop s'hagi jugat el partit entre el Dépor -ja descendit- i els madrilenys. De l'altra, l'Elx reclama que es doni per perdut el partit al Fuenlabrada per poder quedar-se la sisena plaça i per això ha denunciat el cas a la Federació. En aquest sentit, ahir al vespre, el Comitè de Competició va obrir expedient discplinari extraordinari arran de les denúncies de diversos clubs per possibles incumpliments del codi disciplinari de la Federació.

El focus, doncs, sembla posat ara en el Fuenlabrada, que també va rebre ahir del Consell Superior d'Esports (CSD), que en un comunicat informava que el conjunt madrileny havia incomplert «els protocols» i que viatjant a Galícia «havia posat en risc la salut dels jugadors, la salut pública i la competició en el seu conjunt». En aquest sentit, el president del conjunt madrileny, Jonathan Praena refusava totes les acusacions. «No s'ha posat en risc ningú del club ni de fora del club. Complim amb els protocols i posem la informació de la Lliga i dels serveis mèdics. No cometem cap negligència mèdica com s'ha dit», deia Praena. El president madrileny revelava que alguns dels jugadors encomanats començaven a tenir mal de cap i a presentar símptomes de coronavirus.

Sens dubte, un bon embolic difícil de resoldre i amb la premura de l'inici de la pretemporada 2020-21 d'aquí a ben poques setmanes. El Girona, com a part afectada, va dir-hi també la seva ahir. Ho va fer en boca del president Delfí Geli i del director esportiu, Quique Cárcel, que van manifestar la voluntat de saber com més aviat millor quan es jugarà el partit d'anada contra l'Almeria per començar-lo a preparar. A diferència d'altres clubs afectats com el Dépor, l'Elx, el Numància o el Rayo, el Girona simplement demana saber quan es jugarà el play-off perquè el cos tècnic pugui planificar més bé la promoció. «L'escenari és del tot incert. Ens toca esperar que la Lliga informi de quins passos s'han de seguir i quin és el calendari dels propers partits», deia ahir Geli. En la mateixa línia, Cárcel subratllava la situació de dubte en què queda ara el vestidor. «Ara mateix no sabem què fer; si donar descans als jugadors o no. No sabem de quants dies serà l'ajornament. Seria important que donessin dates molt més exactes per poder planificar més bé i perquè el cos tècnic pugui treballar de manera coherent», afegia. El director esportiu, tot i això, reconeixia que «els altres equips estan igual que nosaltres».

El que sí que farà la suspensió del partit d'avui i de diumenge entre el Girona i l'Almeria és que les dues eliminatòries de promoció d'ascens es disputin els mateixos dies. El Saragossa és a l'espera de conèixer si el seu rival serà l'Elx, o bé el Fuenlabrada, que en faria prou amb un punt en el partit ajornat contra el Deportivo per garantir-se l'últim bitllet pel play-off. En aquest sentit, Cárcel veu positiu que es juguin les dues eliminatòries al mateix temps. «És lògic perquè si no hi podria haver un avantatge en l'àmbit competitiu. Així tots tindran el mateix temps de descans». Geli ho veu de la mateixa manera. «Tots hem de competir en les mateixes condicions». El president blanc-i-vermell defugia de parlar de totes les especulacions i rumorologia que ha anat sortint les darreres hores com ara que el Saragossa podria pujar directament com a tercer classificat. «Des de la Lliga i la Federació sempre s'ha volgut acabar el que estava acordat. El reglament és el que és des de fa anys. No entendríem que hi haguessin canvis dràstics», deia. Tampoc veu clar Geli ampliar la Lliga a 24 equips. «Fer suposicions o contestar el que interessa a uns i altres és el de sempre. La lògica diu que el play-off s'ha de disputar i nosaltres el volem jugar». Geli lamentava els casos de covid-19 al Fuenlabrada i els desitjava una ràpida recuperació. «Tot havia anat bé fins al final i per mala sort o el que hagi estat ha passat a l'últim partit», assenyalava.

Tot plegat dibuixa un escenari que ben bé podria fer anar el play-off a principis d'agost. Els jugadors del Fuenlabrada hauran de passar la quarantena i això demorarà com a mínim una setmana més la disputa del partit ajornat contra el Deportivo. Des de la Corunya estan disposats a arribar fins a les màximes conseqüències per tal que es declari nul·la l'última jornada i evitar així el descens a 2a B.