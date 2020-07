Hi seran tots fins al final

A finals de maig, quan la Lliga va anunciar que la competició es reprendria a mitjan juny, els clubs de la Lliga Santander i de la Lliga Smartbank van haver d'afanyar-se per arribar a acords amb els seus jugadors que acabaven contracte el 30 de juny. Amb la llei a la mà, ningú els obligava a continuar defensant el club si el seu contracte s'acabava a final de mes. Ara bé, la gran majoria de clubs va aconseguir el compromís signat dels seus futbolistes que finalitzaven la vinculació el 30 de juny que es quedarien un mes més o fins que s'acabés la temporada. En aquest sentit, el Girona va aconseguir l'acord amb Asier Riesgo i Jonatan Soriano, els dos únics amb contracte fins a finals de juny, així com amb els cedits per altres clubs Pablo Maffeo (Stuttgart), Jordi Calavera (Ebiar), Ignasi Miquel (Getafe), Brian Oliván (Cadis) i Christian Rivera (Leganés) per continuar més enllà del 30 de juny. El cas de Brandon Thomas, cedit per l'Osasuna però lesionat de gravetat, és diferent perquè no pot jugar. Per contra, amb Jozabed Sánchez no hi va haver entesa amb el seu club, el Celta, per veure qui pagava el mes de juliol al jugador. Això va fer que l'andalús deixés el Girona i se n'hagués d'entornar a Vigo sense poder jugar amb el Celta perquè no estava inscrit.

L'escenari es podria tornar a complicar ara per al Girona amb l'ajornament del play-off contra l'Almeria, que desplaçarà els partits segurament fins a començaments d'agost. Tot i això, l'acord amb els futbolistes cedits més Riesgo i Soriano no va ser allargar-los el contracte només un mes més sinó fins a final de temporada. És a dir, cap jugador del Girona abandonarà l'equip el 31 de juliol i tots continuaran a les ordres de Francisco Rodríguez per intentar assolir l'objectiu de pujar a Primera al play-off.

De casos com els de Jozabed n'hi ha hagut pocs però n'hi ha hagut. A Primera, l'Eibar va perdre el 30 de juny Orellana i Escalante, que ja estaven compromesos amb el Valladolid i el Lazio, respectivament, i per evitar riscos de lesions van decidir no continuar a Ipurua. També el Getafe va perdre Deyverson i Kenedy, dos jugadors cedits d'altres clubs i que tenia clar que no els compraria per quedar-se'ls en propietat. El Fuenlabrada es va quedar sense el porter balear Biel Ribas, que no va voler allargar el contracte. A Segona B, el Barça B s'ha quedat sense el porter Sergi Puig, Chumi, Quique Saverio i Guillem Jaime per disputar el play-off d'ascens a Segona A perquè tenen acords ja amb altres equips i no van voler allargar el seu contracte més enllà del 30 de juny.

Cal recordar que la gran majoria de jugadors que té el Girona cedits d'altres equips a la plantilla tenen una clàusula obligatòria de compra en cas que s'aconsegueixi el tan desitjat ascens a Primera Divisió.