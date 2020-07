Calavera i Maffeo miren al «play-off»

La plantilla del Girona descansa aquest cap de setmana després d'un frenètic mes de juny i juliol en què han jugat partits cada tres dies. La competició no s'ha acabat encara perquè resta el més important, un play-off d'ascens que definirà si la temporada de l'equip és un èxit o bé no es compleix l'objectiu. El doble duel contra l'Almeria, previst per a abans d'ahir i demà s'ha ajornat sine die perquè encara no ha quedat definida la sisena plaça i rival del Saragossa. El contagi d'una dotzena de jugadors i membres del cos tècnic del Fuenlabrada va fer que el conjunt madrileny no pogués jugar l'últim partit de Lliga a la Corunya i ara la competició està pendent d'aquest partit per veure si són els de José Ramón Sandoval els qui acaben sisen -en fan prou amb un punt contra el Dépor, ja baixat- o bé l'Elx. Mentrestant, la Lliga, la Federació, el CSD i totes les parts implicades miren de trobar la fórmula per resoldre l'embolic, l'ajornament anirà bé al Girona per a recuperar alguns dels lesionats que tenia. Fins i tot, depenent de quan es jugui, podria fer gairebé net a la infermeria.

Francisco no va voler arriscar amb Samu Sáiz dilluns al camp de l'Alcorcón i el va deixar a Girona perquè superés unes lleugeres molèsties. Tampoc Jonatan Soriano, amb problemes a l'esquena, es va desplaçar al Santo Domingo. Tots dos, tanmateix, haurien estat a disposició del tècnic si els duels contra l'Almeria s'haguessin jugat aquesta setmana.

Els casos de Calavera i Maffeo són diferents. El lateral tarragoní va patir un problema muscular a la cuixa a la mitja hora de joc del partit al camp del Lugo (2-2) i va demanar el canvi. Calavera no va jugar contra el Cadis ni l'Alcorcón i difícilment hauria arribat a temps per enfrontar-se a l'Almeria. Tanmateix, el futbolista cedit per l'Eibar sí que confiava poder arribar, si el Girona s'hi classificava, per la segona eliminatòria. Ara, amb l'ajornament, els partits difícilment es jugaran abans de la segona setmana d'agost i, per tant, Calavera estarà en plenes condicions per jugar. Una mica més greu és la lesió de Maffeo. El lateral cedit per l'Stuttgart va patir una bona estrebada muscular al camp de l'Sporting i d'ençà de llavors ja no ha tornat a jugar. El barceloní fa pràcticament tres setmanes que està de baixa i encara en té per a algunes més. L'aturada li anirà bé a Maffeo per avançar en la seva recuperació tot i que no està clar que pugui arribar. Tot dependrà de quan es juguin els play-off, però si es demoren gaires setmanes més, Francisco també podria recuperar Maffeo. El tècnic va fer servir Ramalho contra el Cadis al lateral dret mentre que, a Alcorcón, va variar el sistema per jugar amb carrilers i Valery va ser l'escollit. Un cop es recuperi Calavera i si Maffeo també hi arriba a temps, Francisco podrà disposar d'un lateral dret pur. Això sí, sempre amb la incertesa de saber quan seran els play-offs.

Qui no podrà jugar de cap de les maneres és Brandon Thomas. El mallorquí continua la recuperació de la lesió de lligaments del genoll que va patir abans del confinament i en té encara per una bona colla de mesos més.