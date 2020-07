L'entrenador de l'Almeria també dona festa als jugadors fins dilluns a la tarda

L'Almeria, rival del Girona en aquests play-off d'ascens a Primera Divisió també ha decidit aturar l'activitat uns dies a l'espera de veure què passa amb el cas del Fuenlabrada. L'ajornament dels partits contra el Girona ha fet que l'entrenador del conjunt andalús, Mario Silva, hagi decidit donar uns dies de descans a la plantilla. D'aquesta manera i després d'exercitar-se ahir a la Ciutat Esportiva, els jugadors de l'Almeria no tornaran a la feina fins dilluns al vespre. El Girona, per la seva banda, ahir no va treballar i tampoc ho farà dilluns. La data prevista -sempre que la Lliga no es pronunciï i fixi els horaris- per tornar als entrenaments és dimarts.

Com en el cas del Girona, a l'Almeria li aniran bé aquests dies per mirar de recuperar alguns dels jugadors lesionats que té. Ahir mateix, Petrovic, Vada i Kaptoum van treballar al marge del grup i tots tres podrien estar en condicions de jugar si el play-off es juga d'aquí a, com a mínim, un parell de setmanes.