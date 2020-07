L'Elx jugarà el "play-off"

La Lliga ha informat aquesta tarda que comunicarà la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que l'Elx serà l'equip que jugarà els play-off d'ascens a Laliga Santander. Al mateix temps, l'ens agraeix al Fuenlabrada "la generositat esportiva mostrada" en acatar aquesta decisió . A través d'un comunicat, Laliga ha manifestat "l'absolut agraïment davant la generositat esportiva demostrada pel Fuenlabrada amb la disposició a acollir-se a el principi pro-competitione i acatar la decisió triada per Laliga entre les dues solucions proposades pel club: esperar per disputar la trobada a la recuperació dels jugadors o suspendre el partit definitivament". LaLliga també ha traslladat al Comitè de Competició que el partit suspès entre el Deportivo i el Fuenlabrada quedi suspès per causa de força major. D'aquesta manera, i llevat d'un altre canvi de timó poc probable, l'Elx serà el rival del Saragossa a la primera eliminatòria del play-off. Les dates proposades per la Lliga pel Girona-Almeria i de l'Elx-Fuenlabrada no estan confirmades però podrien ser el 30 de juliol i 2 d'agost. La final quedaria per al 5 i 9 d'agost.

El club madrileny tanmateix, encara no es veu fora de de la lluita per l'ascens a Primera. "Entenem que Laliga no és l'òrgan competent únic per a prendre aquesta decisió. La decisió també està en mans del Comitè de Competició de la RFEF i, si escau, del CSD. El fet que anunciéssim que acataríem la decisió, no vol dir que la mateixa no hagi d'estar presa per tots els òrgans competents i fonamentada en informes objectius", va aclarir el Fuenlabrada. A més a més, va manifestar que no es considera fora de el play-off i que queda pendent de la resolució que donin a el cas "la resta d'òrgans competents" sense descartar que la decisió pugui endarrerir la disputa del matx a la primera setmana del mes d'agost.