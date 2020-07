L'Almeria fulmina l'entrenador

El rival del Girona al play-off d'ascens a Primera ha decidit fer un altre cop de timó en forma de relleu a la banqueta. El propietari del club andalús, el saudita Turki Al-Sheik vol assegurar l'ascens a la màxima categoria com sigui i per això fulminarà l'actual entrenador Mario Silva per situar-hi el també portuguès Jose Gomes, que avui ja podria dirigir el seu primer entrenament com a reponsable de la banqueta.

D'aquesta manera, Gomes es convertirà en el cinquè entrenador de l'Almeria aquesta temporada, un curs sens dubte marcat per les presses del propietari per ascendir. El curs el va començar Óscar Fernández, però arran del canvi de propietat, el tècnic, director esportiu i una bona colla de jugadors van haver de fer les maletes. L'escollit per Al-Sheik va ser el portuguès Pedro Emanuel però al cap de 14 jornades i amb l'equip en posicions d'ascens directe, va ser destituït i rellevat per José María Gutiérrez, Guti. L'exjugador del Madrid va durar 21 jornades i tenia l'equip tercer quan Al Sheik no ho va veure clar i també el va destituir per posar-hi el fins llavors director esportiu Mario Silva. Ara a les portes del play-off, Silva també salta i arriba Jose Gomes. El portuguès, que avui podria dirigir el primer entrenament ha dirigit el Marítimo, Reading, Videoton, Río Ave, Paços de Ferreira i ha estat assistent al Màlaga, Porto i Panathinaikòs entre altres.