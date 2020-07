La Lliga es decanta per l'Elx però deixa en mans de Competició la decisió final

Una escletxa de llum va aparèixer ahir després d'uns quants dies de molts dubtes i incertesa sobre com la finalització de la Lliga Smartbank i els play-off d'ascens. Si no hi ha un cop de volant inesperat, avui mateix el Comitè de Competició de la Federació Espanyola atorgarà la sisena plaça a l'Elx després que La Lliga l'hi traslladés ahir aquesta proposta. Si es confirma, els il·licitans seran el rival del Saragossa i l'eliminatòria, juntament amb la del Girona contra l'Almeria podrien començar aquesta mateixa setmana. L'ens que presideix Javier Tebas va afanyar-se a acceptar la segona de les dues opcions que va posar sobre la taula un resignat Fuenlabrada per tal de resoldre la situació. El conjunt madrileny, que continua reclòs un hotel de La Corunya, va plantejar «esperar a disputar el partit contra el Deportivo després de la recuperació dels seus jugadors o suspendre el partit definitivament».

Tot i les presses de La Lliga, que fins i tot va fer una nota d'agraïment al Fuenlabrada, la pilota és ara a la teulada de la Federació. Així ho recordava el conjunt madrileny, que encara no llença la tovallola. «Entenem que La Lliga no és l'òrgan competent únic per prendre aquesta decisió. La decisió també està en mans del Comitè de Competició de la RFEF i, si s'escau, de CSD. Que acatem la decisió, no vol dir que no hagi d'estar presa per tots els òrgans competents i fonamentada en informes objectius», aclaria el conjunt madrileny. A més a més, va manifestar que no es considera fora de el play-off i que queda pendent de la resolució que donin al cas «la resta d'òrgans competents» sense descartar que la decisió pugui endarrerir la disputa del partit a la primera setmana del mes d'agost.

Sigui com sigui i intercanvi de comunicats al marge, La Lliga ja va anunciar ahir que informarà la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) «que l'Elx serà l'equip que jugarà els play-off d'ascens a La Lliga Santander». Ho va fer al mateix temps que agraïa al Fuenlabrada «la generositat esportiva mostrada» en acatar aquesta decisió. A través d'un comunicat, La Lliga va manifestar «l'absolut agraïment davant la generositat esportiva demostrada pel Fuenlabrada amb la disposició a acollir-se al principi pro-competitione i acatar la decisió triada per La Lliga entre les dues solucions proposades pel club: esperar per disputar la trobada a la recuperació dels jugadors o suspendre el partit definitivament». «Davant d'aquesta situació, i conscients de la impossibilitat de fixar una data tan sols probable per a la disputa de la trobada, La Lliga ha traslladat al Comitè de Competició el seu acord amb la suspensió definitiva del partit per causa excepcional i/o de força major. Així mateix, La Lliga comunicarà a la RFEF que l'Elx serà l'equip que jugarà els play-off d'ascens a La Lliga Santander». La Lliga va destacar «l'enorme sacrifici que suposa per al Fuenlabrada la renúncia a la possibilitat de disputar els play-off», ja que significa per als seus jugadors «abandonar l'aconseguit amb el seu esforç i treball durant tota la temporada per facilitar al final de la competició a la resta dels clubs».

El club madrileny no va poder disputar l'última jornada de Laliga SmartBank, contra el Deportivo de la Corunya, per un brot de coronavirus en la seva plantilla. El Fuenlabrada renuncia, d'entrada, a recuperar aquest partit, tot i tenir opcions de disputar la fase d'ascens a la Primera malgrat que la decisió final la prendrà lesproperes hores el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol.