L'Almeria estrenarà entrenador

El rival del Girona al play-off d'ascens a Primera ha decidit fer un altre cop de timó en forma de relleu a la banqueta. El propietari del club andalús, el saudita Turki Al-Sheik vol assegurar l'ascens a la màxima categoria com sigui i per això ha fulminat el fins ara entrenador Mario Silva per situar-hi el també portuguès Jose Gomes. Un moviment, l'enèsim del curs, si més no arriscat, tenint en compte que el nou tècnic tindrà dos partits a cara o creu amb el Girona per arribar a la final del play-off i mirar de pujar. Gomes havia de dirigir l'entrenament d'ahir a la tarda però no ho va poder fer perquè encara no està del tot desvinculat del seu antic club, el Marítimo, amb qui encara li restava un any més de contracte. Abans de mitjanit va desvincular-se i va signar com a nou entrenador de l'Almeria.

Sigui com sigui, l'arribada de Gomes a la banqueta del club del Juegos del Mediterráneo evidencia un altre estirabot del propietari, que d'ençà que va aterrar a l'agost no ha parat de fer constants canvis tant a la banqueta com a la plantilla. De moment, l'Almeria ja ha tingut cinc entrenadors i un total de 41 jugadors. Molts canvis que demostren que mai hi ha hagut una línia clara a seguir i que pot haver influït també en l'intent fallit d'aconseguir l'ascens directe a Primera.

Gomes es converteix en el cinquè entrenador de l'Almeria aquesta temporada, un curs sens dubte marcat per les presses del propietari per ascendir. La temporada la va començar l'ex de l'Atlètic de Madrid B, Óscar Fernández, però arran del canvi de propietat, el tècnic, el director esportiu Miguel Ángel Corona i una bona colla de jugadors acabats de fitxar (Gianni Rodríguez, Bueno, Peybernes, Rahmani, Tano Bonnín i Simón Moreno) van haver de fer les maletes. L'escollit per Al-Sheik per iniciar la campanya a la banqueta va ser el portuguès Pedro Emanuel però al cap de 14 jornades i amb l'equip segon, en ascens directe, va ser destituït i rellevat per José María Gutiérrez, Guti. L'exjugador del Madrid va durar 21 jornades. Tenia l'equip tercer quan Al Sheik tampoc ho va veure clar i també el va destituir per posar-hi el que era el director esportiu Mario Silva. Ara a les portes del play-off, Silva també salta i arriba Gomes. El portuguès havia de dirigir ahir a la tarda el seu primer entrenament però finalment ho va fer un home de la casa, el preparador de porters Ricardo Molina. Gomes, de 49 anys ha dirigit abans el Marítimo, Reading, Videoton, Río Ave, Paços de Ferreira i ha estat assistent al Màlaga, Porto i Panathinaikòs, entre d'altres.

El precedent de Julià i Moratalla

Un ball de jugadors i tècnics que normalment no sol ser gaire bon senyal. Ara bé, en un play-off amb quatre partits per davant pot passar de tot. Això sí, Gomes aterra a un vestidor marejat amb tants entrenadors i a una categoria on mai ha entrenat. Es fa difícil de recordar un episodi com el de l'Almeria, amb la destitució d'un entrenador a les portes d'una fase d'ascens. Tanmateix, a Montilivi ara fa uns quants anys es va viure un fet semblant. Fins i tot més fort encara. Corria el mes de juny del 2003 i l'equip acabava de perdre al camp del Benidorm a la segona jornada de la lligueta d'ascens a Segona B. Aquella desfeta contra el principal rival per pujar i el fet que l'entrenador Josep Moratalla hagués comunicat que no continuaria al club van fer que el director esportiu Narcís Julià baixés dels despatxos a la gespa. L'exjugador del Saragossa va fulminar Moratalla i, amb ell a la banqueta, el Girona va guanyar els quatre partits que restaven de lligueta per acabar celebrant l'ascens a Segona B a ca Águilas. El de l'actual Almeria i aquell Girona no són casos idèntics. Julià coneixia la plantilla perquè l'havia feta ell i, en canvi, Gomes aterra, juntament amb cinc ajudants, a un vestidor i una categoria que li són totalment desconeguts.