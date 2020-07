La plantilla torna avui a la feina després de cinc dies de descans

Encara sense data a l'horitzó per disputar el partit d'anada del play-off d'ascens a Primera, el Girona tornarà avui a la feina. Ho farà amb una sessió d'entrenament a La Vinya després que Francisco Rodríguez concedís cinc dies de descans a la plantilla arran de la incertesa sobre les dates de la fase d'ascens. Sembla improbable, com volia La Lliga que els partits es puguin jugar aquesta setmana tot i que tampoc seria estrany. En aquest sentit, l'Almeria es va avançar i va tornar als entrenaments ahir al vespre a la Ciutat Esportiva. Ho va fer amb una sessió ja sense el fins ara entrenador Mario Silva i que va ser dirigida per Ricardor Molina, tècnic de porters, a l'espera de l'oficialització de l'arribada de Jose Gomes, que va ser a la nit. ddg girona/almeria