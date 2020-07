El Rayo demana una eliminatòria contra l'Elx per decidir el sisè lloc

El Rayo Vallecano va emetre ahir un comunicat pel qual informa va que ha sol·licitat al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol la suspensió de la jornada 42 de la Lliga SmartBank en estar, al seu parer, «adulterada» per la suspensió del Dépor-Fuenlabrada.

El club demana que, si no es pot disputar aquest partit, se celebri una eliminatòria prèvia contra l'Elx per la sisena plaça de la classificació. L'equip madrileny entén que si no es juga el Dépor-Fuenlabrada «no ha de ser l'Elx l'equip a què de forma directa se li adjudiqués la plaça, tenint en compte que el partit disputat entre aquest equip i el Oviedo es va jugar de forma adulterada, en no tindre la pressió a la qual li hagués sotmès la disputa simultània» de l'altre partit.