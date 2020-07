Chico Flores: «Volem jugar i que no ens treguin el que hem guanyat»

El jugador del Fuenlabrada Chico Flores, que va rebre ahir al matí l'alta hospitalària després d'haver estat ingressat des de divendres passat pels efectes de la covid-19, va reconèixer que ha passat «uns dies molt malament» però també va expressar que el desig dels jugadors de l'equip madrileny és jugar perquè no els «treguin el que s'han guanyat».

Flores, que ja s'ha reintegrat al confinament de l'equip madrileny en un cèntric hotel de la Corunya, va atendre breument als periodistes quan tornava a entrar a l'hotel amb una cadira de rodes. «He passat uns dies fatal, però som aquí lluitant tots, primer per la salut, que ho hem passat força malament nosaltres i les nostres famílies, i pel que volem també, que és jugar», va indicar el futbolista andalús.

El defensa del Fuenlabrada va assenyalar que els seus companys «també» ho estan «passant malament» i va incidir que el que volen és jugar el partit suspès amb el Deportivo de la Corunya, corresponent a l'última jornada de la Lliga SmartBank, per sumar el punt que els era suficient per accedir a la promoció d'ascens. «El que volem és jugar. Primer millorar de salut, que és el principal, prioritari i més important, però que no ens treguin el que hem guanyat», va exposar.

Preguntat pel trasllat a la Fiscalia, per part de l'Ajuntament de La Corunya, de tot el referent al viatge de l'equip madrileny a Galícia amb positius per covid-19 en l'expedició, Chico Flores va assegurar que els jugadors no tenen «culpa de res» i «només» es van desplaçar a la ciutat gallega per «jugar» un partit de futbol.

El partit entre el Dépor i el Fuenlabrada va ser suspès el dilluns de la setmana passada, però no pas la resta de la jornada, que s'hauria d'haver disputat en horari unificat. La Lliga ha traslladat al Comitè de Competició la sol·licitud de suspendre definitivament el partit i que sigui l'Elx el que jugui la promoció d'ascens com a sisè. Per la seva banda, el Deportivo, que va patir el descens matemàtic a Segona B pels resultats de l'Albacete i el Lugo, ha presentat diversos recursos a l'entendre que s'han vulnerat els seus drets.