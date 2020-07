Els abonats destinen més de 8.300 euros a projectes socials

Diumenge s'acaba el termini perquè els abonats triïn de quina manera volen que se'ls compensi pels partits que no hauran pogut veure en directe aquesta temporada a Montilivi per culpa de la covid-19. De moment, el club va informar ahir que una de les tres vies, l'aportació a projectes socials (inclou una bufanda de regal) ja ha recaptat més de 8.300 euros per part dels abonats que l'han triada. Cal recordar que el City Football Group va anunciar que doblarà la quantitat final aconseguida. Les altres dues opcions són el descompte de la quantitat proporcional en l'abonament de la pròxima temporada o bé el reintegrament de l'import. De moment, només un 11% dels abonats s'ha decantat perquè se'ls retornin els diners de la part proporcional.