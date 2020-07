El Girona torna als entrenaments sense tenir clar quan haurà de jugar

La setmana passada s'havien d'haver disputat els dos partits de l'eliminatòria d'ascens a Primera Divisió entre el Girona i l'Almeria. El cas Fuenlabrada, però, ho ha aturat tot i malgrat que diumenge la Lliga semblava tenir coll avall que l'Elx fos qui jugués el play-off, l'embolic encara està lluny de desencallar-se. De moment, La Lliga ha presentat la seva proposta en forma de patata calenta al Comitè de Competició de la Federació Espanyola, que haurà de decidir si suspèn definitivament el partit entre el Fuenlabrada i el Dépor i dona la sisena plaça a l'Elx. En cas de ser així, els il·licitans s'enfrontarien al Saragossa a la promoció. Mentrestant, el Girona mira d'aïllar-se de tot plegat i comença a preparar l'eliminatòria contra l'Almeria. Els jugadors gironins van tornar ahir als entrenaments a La Vinya després que Francisco Rodríguez els concedís cinc dies de descans. Sense cap referència temporal per tenir en compte, el tècnic andalús mira de tenir activats i a punt els seus homes per quan se sàpiga la data, estar el màxim de bé possible per poder competir.

El Girona continuarà la preparació del doble duel contra l'Almeria avui i cada dia fins que es resolgui l'afer de la sisena plaça per la promoció. Cal tenir en compte que aquesta setmana hagués quedat definit l'equip que pujava a la Lliga Santander amb la disputa dels dos partits de la final del play-off. Tot i això, el més calent continua a l'aigüera i sis equips encara no saben a quina categoria jugaran mentre l'inici de la pretemporada 2020-21 és a tocar. De moment, Francisco treballa amb normalitat amb els jugadors que té disponibles. Descartat el mallorquí Brandon Thomas, amb els lligaments encreuats del genoll trencats, el tècnic va poder comptar ahir amb Jonatan Soriano i Samu Sáiz, ja recuperats dels problemes que els van impedir ser a Alcorcón en l'última jornada. Per contra, Jordi Calavera i Pablo Maffeo continuen avançant en la seva recuperació. El lateral dret tarragoní cedit per l'Eibar aviat podria reincorporar-se a la feina de grup. Per la seva banda, Maffeo encara en té per uns dies més per fer net de la lesió muscular que es va fer al camp de l'Sporting.



Gomes ja mana a Almeria

Mentrestant, el nou entrenador de l'Almeria, Jose Gomes, va dirigir ahir el seu primer entrenament. El portuguès, cinquè tècnic dels andalusos aquesta temporada arriba «molt motivat» i amb ganes de «conèixer el caràcter i compromís de cada jugador». Gomes va recordar que la seva màxima és «donar el 100% o el 100%». El tècnic confia poder recuperar Petrovic i Vada, que arrossegaven molèsties físiques els últims dies.

Pel que fa a l'altra eliminatòria, el Saragossa continua treballant en silenci mentre espera saber qui serà el seu rival. Un dels candidats a enfrontar-se als aragonesos és l'Elx, que ahir es va sotmetre a proves PRC abans d'exercitar-se al Poliesportiu Altabix. El conjunt que entrena José Rojo «Pacheta» té a punt tots els protocols esportius, sanitaris i logístics per si finalment La Lliga i el Comitè de Competició defineixen que siguin ells qui juguin el play-off contra el Saragossa.