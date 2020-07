Pablo Machín rep una proposta per dirigir l'Alabès i planta el Qingdao

La setmana passada el Qingdao Huanghai xinès va anunciar el fitxatge de Pablo Machín com a nou entrenador. Machín acceptava la proposta del conjunt asiàtic, acabat de pujar a la màxima categoriadel país, amb el repte de substituir Juanma Lillo, incorporat al Manchester City com a segon de Pep Guardiola. El futur del tècnic sorià, tanmateix, no és a la Xina sinó que podria ser una mica més a prop, concretament a Vitòria. Machín va informar ahir al migdia a través d'un comunicat a les xarxes que «per motius personals» no havia pogut viatjar a la Xina i per aquest motiu no serà l'entrenador del Qingdao Huanghai aquesta temporada. «Tant de bo els nostres camins es tornin a creuar en el futur», afegia en el comunicat. El tècnic sorià es desdeia d'anar-se'n a la Xina després que li arribés una oferta per entrenar un equip de Primera Divisió: l'Alabès. El conjunt basc no va renovar López Muñiz després d'aconseguir la permanència i veu en Machín el perfil ideal per fer-se càrrec de l'equip en l'any del centenari del club. El sorià, a més a més, veu amb bons ulls la proposta vitoriana que li permetria una revàlida a la màxima categoria estatal després de les etapes al Sevilla i l'Espanyol que no van acabar com esperava.

Si al final es concreta la incorporació de Machín a l'Alabès, el sorià es retrobarà amb un altre vell conegut de l'afició gironina, Pere Pons. Machín va ser el tècnic que va donar l'alternativa real a Pons a Segona A la temporada 2014-15 després d'una cessió a l'Olot i amb el qual el de Sant Martí Vell va créixer fins a arribar a l'ascens a Primera Divisió. Amb Machín, Pons va ser sempre indiscutible a l'onze titular. Si l'operació va endavant, també caldrà veure amb quin cos tècnic aterra Machín a Vitòria. Des que va deixar Montilivi, el sorià ha comptat sempre amb Jordi Guerrero, com a segon iJordi Balcells de preparador físic. Tanmateix, Guerrero té una proposta per ser el segon de Domènec Torrent al Flamengo que acceptarà.

Machín, doncs, encetarà la quarta experiència a la màxima categoria. Ho farà després de dirigir-hi amb gran èxit una temporada el Girona i dues campanyes escapçades amb el Sevilla i l'Espanyol. Machín ha deixat emprempta a Montilivi, on va salvar l'equip d'un descens cantat el 2014 i va superar dos ascensos frustrats fins aconseguir dur el Girona a Primera. En l'any de l'estrena va deixar el club en desena posició. El curs següent va fitxar pel Sevilla, a qui tenia 6è classificat després de 27 jornades. L'eliminació de l'Europa League contra l'Slavia, tanmateix, li va costar el cap. Aquesta temporada, Machín va ser el segon entrenador d'un Espanyol a la deriva que ha acabat baixant. El sorià va rellevar David Gallego però només va poder sumar una victòria i dos empats en 10 jornades de Lliga.

Mentrestant, la Lliga xinesa ja ha començat i amb l'exjugador del Girona, Palamós i Figueres, Òscar Céspedes, com a entrenador provisional.