Un serial sense vies de solució

Embolica que fa fort. Quan tothom es pensava que ahir el Comitè de Competició podria pronunciar-se i donar una solució al cas Fuenlabrada que desencallés els play-off d'ascens a Primera, el panorama, en comptes d'aclarir-se, s'ha enfosquit una mica més. El motiu? Dos casos positius de covid-19 a les plantilles de l'Almeria i del Saragossa. El rival del Girona a la promoció va informar que després de les proves fetes dimarts a la plantilla, cos tècnic, treballadors i dirigents, es va detectar un positiu, que es tractaria d'un dels fubolistes. El jugador, seguint el protocol, va quedar aïllat i es troba en bon estat de salut. El club ha suspès els entrenaments i l'activitat a la seu del club. Pel que fa al Saragossa, el jugador dimarts va donar negatiu però ahir es va llevar amb símptomes de la malaltia i, després de fer-se altre cop la prova, el resultat va ser positiu. Com l'Almeria, el club aragonès va anunciar que aturava els entrenaments fins a nou avís. Mentrestant, el Girona continua treballant amb normalitat a La Vinya sense cap cas de positiu a la plantilla, cos tècnic i personal i a l'expectativa de com La Lliga resol aquest atzucac. L'Elx, actual sisè classificat provisional, també va entrenar-se normalment després que els resultats de les proves sortissin tots negatius.

I ara què? Els dubtes s'han instal·lat en la celebració d'un play-off que s'ajorna dia rere dia i el qual hi ha molta gent que no té gens clar que es disputi. Tot i això, balla una plaça a Primera Divisió que, per normativa, ha de sortir del vencedor de la promoció entre el tercer, quart, cinquè i sisè classificats de Segona A. Mentrestant, el Fuenlabrada, que continua confinat en un hotel de la Corunya amb un brot de coronavirus a la plantilla, va anunciar ahir la predisposició a jugar a partir de diumenge el partit ajornat contra el Deportivo. Si el partit es juga i els madrilenys empaten o guanyen, seran el rival del Saragossa al play-off. Si no es juga o el Dépor, ja descendit a Segona B, guanya, l'Elx seria qui acabés sisè i tindria el dret a jugar el play-off.

El cas del Fuenlabrada, amb denúncies del Dépor, el Numància i l'Elx pel mig, porta molta cua. Ahir mateix, el club madrileny va recusar el jutge instructor de l'expedient obert per la Federació Espanyola, fet que va paralitzar les declaracions que el magistrat tenia previst prendre a la tarda a diversos membres de l'equip. Fonts del club madrileny van confirmar la suspensió d'aquestes declaracions després de l'escrit en contra de l'instructor, motivat en la possible vinculació professional amb un membre de la directiva del Deportivo de la Corunya, amb el qual el Fuenlabrada té pendent el partit de l'última jornada. El jutge instructor tenia previst escoltar ahir les declaracions via telemàtica de l'entrenador, José Ramón Sandoval; el president, Jonathan Praena; el responsable mèdic de l'equip, Juan Manuel Blanco; el jugador Hugo Fraile i l'agent de Fraile Rodrigo Fernández Lobelle.

La reclamació del Fuenlabrada serà estudiada pel Comitè de Competició de la RFEF, que va ser l'òrgan que va obrir expedient disciplinari al club el passat dia 22 després de la suspensió del partit que havia de jugar a Riazor dos dies abans i que afecta la classificació per al play-off d'ascens. Ahir, el club va anunciar que la seva plantilla estarà en condicions aptes de jugar el partit ajornat contra el Deportivo de la Corunya des d'aquest diumenge, 2 d'agost, si es manté aquesta bona evolució. L'entitat ja va traslladar a les institucions competents que «si els resultats negatius en els tests que es van fent es mantenen fins dijous, la seva plantilla estarà en condicions aptes de jugar el partit ajornat davant l'RC Deportivo de la Corunya des de diumenge 2 de agost».

Paral·lelament, el Rayo, que fa uns dies va expressar una queixa a la Federació per «invalidar l'última jornada», advoca per solucionar la situació que es viu amb una promoció de «sis equips quan es pugui, en seu única, i un campionat de Lliga de 24 clubs» el pròxim curs. Els madrilenys voldrien un play-off entre Saragossa, Almeria, Girona, Fuenlabrada, Elx i Rayo.