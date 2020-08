El Girona també va veure marxar Jozabed

Els de Montilivi van viure una situació similar a la del Saragossa, després de no arribar a un acord amb el Celta per allargar la cessió de Jozabed Sánchez. El migcampista va tornar a Vigo el dia 1 de juliol, un cop finalitzat l'acord. Segons el Girona, Jozabed, com la resta de jugadors cedits, va signar el 18 d'abril una pròrroga del contracte més enllà del 30 de juny amb la condició que arribés a un acord que no es va concretar mai amb el seu club. A part d'aquest cas, els gironins han aconseguit garantir la continuïtat de Riesgo, Jonatan Soriano i tota la resta de cedits que seguiran fins que s'acabi la temporada.