El jutjat no veu delicte contra la salut pública de La Lliga, Tebas o el Fuenlabrada

El Jutjat d'Instrucció número 6 de la Corunya, on van recaure les tres denúncies per part de particulars contra La Lliga, el seu president, Javier Tebas, i el Fuenlabrada pel viatge del conjunt madrileny a Galícia amb casos de covid-19 entre l'expedició, no percep delicte contra la salut pública ni de desobediència d'acord amb el Codi Penal. Així ho va avançar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, explicant que la jutgessa va incoar diligències prèvies per si els fets relatats en les denúncies poguessin ser constitutius d'«un o diversos delictes de lesions o fins i tot contra els drets dels treballadors». De moment, la magistrada titular de l'òrgan entén que «no hi ha indicis de la comissió d'un delicte contra la salut pública ni de desobediència amb encaix en el Codi Penal».

Tot i així, s'ha acordat sol·licitar a la Policia Judicial l'elaboració d'un informe sobre les circumstàncies que van seguir a la detecció d'un positiu per covid-19 a la plantilla del Fuenlabrada des de la perspectiva dels protocols existents. Aquest estudi, precisa el Tribunal, «ha de detallar també dades sobre les condicions en què es va produir el trasllat a la Corunya» amb el nombre de «positius i indicis sobre la forma de contagi».

Els denunciants consideren que La Lliga, Tebas i el Fuenlabrada són autors d'un delicte de desobediència a l'autoritat i un altre contra la salut pública. Per aquests presumptes delictes van demanar al jutjat que aclarís les eventuals responsabilitats penals i civils que es puguin derivar dels fets que s'exposen en els seus escrits.

Paral·lelament, l'Ajuntament de la Corunya va sol·licitar a la Fiscalia que investigui els fets relacionats amb el viatge del Fuenlabrada «per si fossin constitutius de delicte», després que la sanitat gallega confirmés que el club va viatjar des de Madrid a la ciutat amb cinc positius per coronavirus.

Mentrestant, el Fuenlabrada a poc a poc va recuperant-se del malson que ha posat el final de la competició de cap per avall. Un total de 33 membres de l'expedició, que es troba confinada en un hotel de la Corunya des de fa 12 dies, van poder tornar ahir cap a terres madrilenyes després de rebre l'alta epidemiològica.

Un cop obtinguts els resultats de les últimes proves realitzades pel laboratori de microbiologia de l'Àrea Sanitària de la Corunya, van poder sortir 33 integrants, entre els quals hi havia l'entrenador José Ramón Sandoval, dels 46 que van viatjar el passat dilluns 20 de juliol per jugar el partit contra el Dépor. Seguint el protocol de seguretat, l'equip madrileny va abandonar l'hotel NH Finisterre en grups reduïts i es va desplaçar en autocar fins a l'aeroport, on els esperava l'avió per tornar a Madrid. Mentre que els 13 restants continuen aïllats per coronavirus.