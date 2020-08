El «play-off» d'ascens a Primera es torna a embolicar

El Comitè de Competició va acordar ahir denegar la mesura provisional sol·licitada per l'instructor de la Federació Espanyola de Futbol de donar per perdut al Fuenlabrada el partit suspès davant l'Esportiu, corresponent a l'última jornada de la Lliga de Segona Divisió. Una decisió que contradiu el que havia proposat l'instructor del cas, que donava el partit per perdut als madrilenys deixant el sisè lloc a l'Elx, i que complica encara més la disputa del play-off d'ascens a Primera Divisió entre Girona, Saragossa, Almeria i Fuenlabrada o Elx. Per acabar-ho d'adobar, la Federació Espanyola va sorprendre ahir posant sobre la taula la possibilitat de fer el curs vinent una Lliga de 24 equips de manera exepcional.

En la resolució de Competició, consta que La Lliga ha presentat escrit d'al·legacions considerant, entre les seves peticions, que procediria retornar a l'instructor les actuacions perquè formulés una nova proposta d'adopció de mesures cautelars.

Competició entén que «l'adopció de la mesura sol·licitada suposaria prejutjar el fons de l'assumpte en un moment en el qual no es tenen totes les evidències i al·legacions necessàries per pronunciar-se amb certesa sobre els fets produïts» i si aquests «serien encaixables en alguna infracció tipificada en el Codi Disciplinari de la RFEF». Considera a més que «no es motiva de manera suficient per l'Instructor que concorri aquest requisit i per què raons no es pot assegurar ara l'efectivitat de la sanció que pugui recaure».

Per això «insta» l'instructor «a tramitar amb la major rapidesa possible, sense cap minvament dels drets de defensa de tots els interessats, el present expedient» i demana a «tots els interessats que actuïn amb la major diligència i bona fe» i «sense intentar portar a aquest expedient qüestions que són alienes a aquest».

El Comitè creu que «no s'aprecia que concorri de manera indubtable i sense necessitat de major examen l'aparença de bon dret que invoca» l'instructor. A més, afirma que «la mesura provisional instada causaria un perjudici irreparable al club expedientat i a altres interessats, si després s'acordés una resolució que no imposés la mesura» que sol·licita: donar el partit per perdut al Fuenlabrada.

Salvar Deportivo i Numància

La Federació Espanyola de Futbol, en una carta del secretari general al president de La Lliga, advoca per una Segona Divisió de 24 equips (salvant del descens a Deportivo i Numància) a causa del conflicte que s'ha obert arran de la suspensió del partit entre els gallecs i el Fuenlabrada.

Andreu Camps, secretari general de la RFEF, ha enviat l'escrit al president de la Lliga, Javier Tebas, amb còpia a la presidenta del CSD, Irene Lozano; i als dirigents del Fuenlabrada, del Numància i del Deportivo.

En la carta, Camps recorda la recerca oberta en el Jutjat d'Instrucció número 6 de la Corunya, que no veu indicis d'un delicte contra la salut pública per part de La Lliga i el Fuenlabrada, però sí ha demanat un informe a la Policia Judicial sobre el viatge de l'equip madrileny a Galícia. També manifesta Camps la resolució del Comitè de Competició de la Federació Espanyola que ha rebutjat adoptar la mesura cautelar de donar per perdut el partit al Fuenlabrada. «Entenem que l'estat de la situació actual deixa oberts una sèrie d'escenaris incerts en funció del resultat final de cadascun d'ells, on les decisions que s'adoptin en aquest moment i sense conèixer el resultat final dels procediments oberts poguessin arribar a fer de difícil encaixi la resolució final que hi hagués», explica el secretari de la federació.

«Davant aquesta situació», afegeix l'escrit, «posa en consideració» de La Lliga l'opció d'acceptar una lliga de Segona Divisió amb 24 equips de manera excepcional i només per a la temporada 2020/21, havent de tornar a una competició d'un màxim 22 equips en la temporada 2021/22». Entén la Federació que si aquesta proposta és acceptada per La Lliga, li «correspondria mantenir-se a Segona als equips amb millors mèrits esportius dels quatre últims classificats, que al seu torn coincideix amb els equips que en aquesta jornada arribaven amb opcions matemàtiques reals de poder romandre en aquesta categoria», Numància i Dépor.