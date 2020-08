L'Elx parla de «situació vergonyosa» i es considera el principal perjudicat

Mentre el Girona té assegurat jugar la fase d'ascens i fins i tot sap contra quin rival, a Saragossa com, sobretot, a Elx la incertesa és encara màxima. Els aragonesos no saben si el seu rival seran els il·licitans o bé el Fuenlabrada. El cas de l'Elx és encara més surrealista perquè fa quinze dies que continuen entrenant-se sense saber si tenen dret a jugar el play-off. Ahir mateix, tips de l'immobilisme dels organismes, la plantilla i el cos tècnic del conjunt del Baix Vinalopó va signar un comunicat en què va denunciar una «absoluta indignació» per la «situació vergonyosa d'incertesa» que està visquent. Jugadors i tècnics recorden que continuen treballant sense saber si podran jugar la promoció i i tampoc sense aclarir l'estat contractual de molts dels sues professionals malgrat que la Lliga els va nomenar «equip de play-off». En aquest sentit exposen «incredulitat» sobre que ara s'estigui parlant «d'altres solucions diferents al play-off». A més a més, manifesten «profund malestar» per haver seguit escrupulosament els protocolts i ara ser l'equip «més perjudicat».

Per contra, el rival dels gironins a la promoció, l'Almeria, no s'ha aturat durant aquest cap de setmana. Els andalusos van treballar ahir i avui també ho faran a les ordres del nou, el cinquè del curs, entrenador, José Gomes. Precisament, l'arribada del nou tècnic fa que l'equip no descansi. El portuguès vol impregnar la plantilla de les seves idees per tal que quan arribi el partit contra el Girona.