La inacabable espera per saber com desencallaran entre La Lliga i la Federació el play-off d'ascens a Primera comença a posar nerviosos els clubs. La nova temporada és a tocar i el Girona continua sense saber quan jugarà l'eliminatòria contra l'Almeria. El club de Montilivi continua una mica a l'expectactiva de tot plegat mentre espera notícies per part de LaLliga de què fer i quan jugar. De moment, després que Cristian Rivera explotés a les xarxes, ningú s'ha desviat del discurs de la paciència i la prudència. Ahir, el màxim responsable esportiu, Quique Cárcel, va dir-ho en una entrevista a TV3 en què va deixar clar que el Girona necessita tan aviat com pugui saber quan es jugarà el play-off. Cárcel també va parlar del futur de Stuani i va reconèixer que tant ell com la plantilla noten el cansament mental d'una temporada esgotadora. Per contra, el màxim responsable esportiu del Girona veu el cos tècnic «està molt fort, superconcentrats i molt motivats». Pel que fa al futur, Cárcel reconeix que treballa amb dos escenaris, ascens o Segona A, però que està lligat de mans i peus per executar cap decisió fins que sàpiga on jugarà l'equip la pròxima temporada.



incertesa



«Ens trobem en una situació que no havia passat mai. Com a club fa quinze dies que estem aturats i necessitem tenir una data. En l'àmbit de la planificació setmanal i per poder arribar de la millor manera possible al partit necessitem una data. Pels jugadors és complicat, pel cos tècnic és complicat i també per a la direcció esportiva és un panorama que no ens podíem esperar».



la temporada



És un any molt llarg. Els jugadors tenen contractes, veuen que no tindran vacances. El més important és l'objectiu comú que tenim entre tots. El cos tècnic el veig diferent. Els veig forts perquè han arribat més tard i han aportat aire fresc. Estan súper concentrats i molt motivats. Potser són els que estan més forts de tots. Tant la direcció esportiva com els jugadors estem visquent un any molt llarg després d'un descens traumàtic i complicat. És un any molt difícil. Potser el més difícil des que soc aquí. Per molts aspectes, sobretot per la pandèmia que ha creat aquesta situació final que ho fa tot encara més estressant. Ha estat un any complicat en què no hem tingut mai un nivell competitiu sòlid i regular i hem patit molts alts-i-baixos. Necessitem visualitar el final».



canvi de format



«La Lliga és la que haurà de decidir. Nosaltres ens hem posat al cap un play-off convencional amb anada i tornada. Com a equip tenim una plantilla llarga, considerem que a dos partits potser tenim més opcions perquè aquests partits són a cent vuitanta minuts no són a noranta. Al final entenem que si la Lliga decideix això potser és el millor perquè realment no és fàcil amb la situació que estem vivint i els casos que han sortit ara al Saragossa i l'Almeria. Ens pot passar a qualsevol. Han de prendre una decisió i acatarem el que creguin convenient».



la planificació



«Tenim un pla A molt clar i un pla B que no és tan fàcil perquè hi ha un tema de pressupostos que no està gaire clar. Tenim les dues vies treballades però no podem avançar. Les coses que volem per Primera, no venen per Segona i, el que faríem per Segona no podem perquè no sabem si serem al final a Primera».

stuani



«Fa molts anys que fa molts de gols. Cada any se supera. Enguany potser és el més rellevant perquè la motivació a Segona podia ser diferent però en canvi està pletòric i molt implicat amb el projecte. Des que va arribar està molt a gust i feliç. Si fos per ell es quedaria al 100% però estem parlant d'un contracte important i serà diferent si s'és a Primera o a Segona. N'haurem de parlar. A Segona seria una situació diferent. (Una sortida?) Podria passar perquè l'alta fitxa que té seria difícil d'assumir pel Girona. Ho sap i ho sabem. Són coses internes. Té molt de sentit comú. Podíem mantenir Stuani el primer any, però el segon any... Potser ell diu que es vol quedar però haurem de parlar de moltes coses entre tots».