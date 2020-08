El Saragossa tornarà a entrenar-se avui mentre Javi Puado està aïllat

El Saragossa té previst tornar avui als entrenaments després de tres dies de proves en què l'equip va aturar l'activitat arran del positiu per COVID-19 d'un jugador. El futbolista en qüestió, segons informava ahir el Periódico de Aragón, és el davanter cedit per l'Espanyol Javi Puado, que es troba aïllat a casa seva i ha millorat dels símptomes que presentava els primers dies. Mentrestant, la plantilla i el cos tècnic van tornar a donar negatiu a les proves fetes divendres i, per tant, a partir d'avui començaran a entrenar-se altre cop. Això sí, ho faran de manera reduïda, en grups petits i sense fer servir els vestidors, tal com marca el protocol establert per la Lliga. En aquest sentit, a partir de divendres i un cop hagin passat 10 dies després del positiu del jugador, sempre que no n'hi hagi cap més, Víctor Fernández podrà dirigir un entrenament normal, amb tota la plantilla a la seva disposició.

Puado haurà d'estar aïllat possiblement fins al 10 d'agost i per tant, si la Lliga -sent molt optimistes- decidís jugar el play-off aquesta setmana, se'l perdria. Cal tenir en compte que el conjunt aragonès també es queda sense el seu màxim golejador, Luis Suárez, que ha de tornar al Wattford.