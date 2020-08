El play-off d'ascens començarà la setmana vinent

LaLliga ha emès un comunicat aquesta mateixa tarda amb el qual ha posat una mica de llum al desenllaç de la temporada a la Segona Divisió A, encallat des de fa dies. No només ha fixat per aquest dimecres, 5 d'agost, el duel entre el Deportivo i el Fuenlabrada que havia quedat suspès el passat 20 de juliol, sinó que també ha anunciat les dates de les dues eliminatòries del play-off d'ascens a la Primera Divisió.

A banda de concretar que aquesta decisió s'ha pres de manera consensuada amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que s'ha tingut en tot moment en compte el positiu per coronavirus de fa pocs dies d'un jugador del Saragossa, LaLliga ha determinat que la primera eliminatòria de la promoció es jugarà el 13 i 16 d'agost. Aquestes són, per tant, les dates en què el Girona s'haurà d'enfrontar a l'Almeria, amb l'anada a Montilivi i la tornada al Juegos Mediterráneos. L'altra duel el disputarà el Saragossa amb un rival encara per determinar, perquè depèn del que passi amb el Fuenlabrada serà l'equip madrileny o l'Elx, ara mateix el sisè classificat, l'adversari dels aragonesos.

La segona eliminatòria entre els dos guanyadors de la ronda anterior s'acabaria jugant el 20 d'agost l'anada i la tornada el 23. El Girona, l'únic equip implicat que fins ara no ha emès cap comunicat al respecte, avui ha tornat als entrenaments després de gaudir de dos dies de descans i continua preparant a consciència la seva participació al play-off amb l'únic objectiu de pujar a Primera.