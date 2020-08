La Lliga fixa el doble duel de «play-off» del Girona contra l'Almeria per als dies 13 i 16

Veient que passaven els dies i que s'acostava perillosament la data de l'inici de la temporada 2020-21, La Lliga va posar ahir, per fi, fil a l'agulla per desfer l'embolic del cas Fuenlabrada i fixar les noves dates del play-off d'ascens. D'aquesta manera, el Girona ja coneix el camí que haurà de fer per tornar a Primera i que començarà la setmana que ve, dijous 13 amb l'anada de l'eliminatòria contra l'Almeria a Montilivi. La tornada a terres andaluses serà al cap de tres dies, diumenge. La final quedarà per l'altra setmana, també dijous (20) i diumenge (23). Tot plegat després que ahir el Comitè de Competició de la Federació Espanyola, després de diverses hores de reunió, acordés que el partit ajornat de l'última jornada de La Lliga SmartBank entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada s'ha de jugar demà a Riazor.

D'aquesta manera, el Fuenlabrada tindrà l'opció de guanyar-se en el camp la possibilitat de disputar els play-off d'ascens a Primera gràcies a la decisió del Comitè. El club madrileny va celebrar la decisió. «S'ha fet justícia per poder acabar la competició al camp, cosa que farem amb la màxima il·lusió», va dir en un comunicat. El conjunt gallec, que al matí no havia presentat ningú a les proves PCR de covid-19 va avisar els futbolistes que entre demà i dimecres havien de ser a la ciutat per disputar el partit. L'entitat de la Corunya és conscient que s'exposa al descens administratiu si no se sotmet als tests altre cop. En qualsevol cas, l'acord de Competició aclareix el panorama i ara els madrilenys ho tenen tot a favor per ser el rival del Saragossa al play-off. Mentrestant, a Elx, la indignació és màxima després de quinze dies entrenant-se sense saber si jugarien el play-off. Els il·licitans consideren que el Fuenlabrada sumarà el punt que li fa falta davant un Dépor ja descendit. Tot i això, encara tenen mínimes esperances que el procediment extraordinari obert contra el Fuenlabrada pugui acabar amb la pèrdua del partit i alguna altra sanció.

Després de patir fins a 28 positius per coronavirus a l'expedició que es va desplaçar a la Corunya i quedar confinats en un hotel al centre de la ciutat, on continua part de la plantilla de José Ramón Sandoval, el Fuenlabrada va lluitar per defensar en el terreny de joc de Riazor les seves opcions esportives. El 22 de juliol el Comitè de Competició de la RFEF va decidir incoar procediment disciplinari extraordinari al Fuenlabrada per haver viatjat amb casos positius en la seva expedició. El partit s'havia d'haver disputat dos dies abans, quan es va celebrar la resta de jornada de La Lliga SmartBank.

La decisió de Comitè de jugar-se el partit pendent per tancar la temporada regular de la divisió de plata, deixa a l'aire l'última plaça per a la promoció. Amb l'ascens directe certificat d'Osca i Cadis, de moment Saragossa, Almeria i Girona tenen el lloc assegurat. En aquest sentit, el Girona va tornar a treballar ahir pensant en el partit d'anada d'un play-off que ja té data. Francisco Rodríguez té a partir d'ara una setmana llarga per preparar el doble duel contra l'Almeria. Caldrà veure si és prou temps per si els lesionats Pablo Maffeo i Jordi Calavera poden recuperar-se dels seus problemes físics. El tarragoní és qui més números té de ser-hi. Brandon Thomas, lesionat de gravetat, està descartat.

El 12 de setembre, nou curs?

Sigui com sigui, és clar que el Girona, com Saragossa, Almeria i Fuenlabrada o Elx, tindrà menys d'un mes per preparar el començament de la temporada vinent previst per al 12 de setembre. Caldrà veure ara si La Lliga es planteja demorar l'inici del nou curs alguna setmana per tal que els quatre equips que faran la promoció puguin tenir vacances i temps per planificar les plantilles per a la temporada 2020-21. Sens dubte, una autèntica utopia. La dificultat raurà, doncs, a encabir un bon grapat de jornades entre setmana, sobretot a Primera Divisió, en un calendari més curt del compte perquè serà any d'Eurocopa a l'estiu.