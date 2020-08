Els embolics s'amunteguen

El que havia anat com una seda durant unes quantes setmanes s'ha torçat, i de quina manera, en el moment més inoportú. La pandèmia del coronavirus ha fet estralls just quan s'havia de disputar el play-off, que té ja una data fixada però no és al cent per cent clar que s'acabin complint els terminis fixats a principis d'aquesta mateixa setmana. No hi ha dia que no passi alguna cosa. Ahir no podia ser una excepció. Mentre es filtrava un àudio del capità del Deportivo Álex Bergantiños on obria la porta a pactar el resultat del partit amb el Fuenlabrada, que finalment serà divendres després de l'acord entre clubs i La Lliga, es coneixia un altre cas positiu a l'Almeria, el rival del Girona. I el Saragossa proposava una Primera Divisió de 23 equips. Tot plegat, per afegir una mica més de suspens.



Positiu a l'almeria



A mitja tarda, nou contratemps que afecta directament la disputa del play-off i també esquitxa el Girona. El seu rival a la primera eliminatòria, l'Almeria, anunciava que un dels jugadors de la plantilla ha donat positiu per coronavirus. És el segon que es detecta al vestidor amb pocs dies de diferència. Veient el panorama, el club ha activat el protocol sanitari de La Lliga, per la qual cosa ha suspès els entrenaments, tot esperant els resultats dels tests als quals s'han hagut de sotmetre tots els integrants de la plantilla. El positiu s'ha conegut després que aquest passat dilluns, 3 d'agost, els jugadors i membres del cos tècnic passessin les pertinents proves PCR. La persona afectada va ser aïllada al seu domicili particular però en tot moment presentava un bon estat de salut. A més, l'entitat va ra fons l'estadi on el Girona hi hauria de jugar el proper dia 16 la tornada de la primera eliminatòria de la promoció.



Dépor-Fuenlabrada



Hi ha dates, però no estan pas definits els quatre equips que jugaran la promoció. Saragossa, Almeria i Girona tenen el bitllet assegurat. L'Elx ara mateix és sisè, però falta saber què passarà amb el Fuenlabrada, que no va poder enfrontar-se al Deportivo en l'última jornada. El partit s'ha de jugar aquest vespre després que així ho aprovés el dilluns el Comitè de Competició, però està per veure si prospera la petició del conjunt gallec d'endarrerir-lo, que ha demanat temps per poder reclutar uns quants jugadors, ja de vacances, i preparar en condicions el duel. La plantilla, a més, no s'havia presentat als tests PCR pertinents. D'entrada, el club estava disposat a no presentar-se en sentir-se perjudicada per haver baixat sense jugar, però amb els dies aquest punt de vista ha canviat. En parlava ahir el seu president, Fernando Vidal. «Sempre hem defensat que no jugaríem. Però l'últim paràgraf de Competició deixa obertes totes les vies, com l'anul·lació de la jornada, la repetició de la mateixa, o el possible descens i pèrdua dels punts del Fuenlabrada (...). Tenim arguments i jugarem el partit en totes les condicions». Igualment, va anunciar que demanarà al Consell Superior d'Esports la inhabilitació de Javier Tebas com a president de La Lliga. Ara el que cal és veure de quants futbolistes disposarà el conjunt de Fernando Vázquez. Un d'ells, el capità Álex Bergantiños, va enviar ahir un missatge de veu als seus companys d'equip el contingut del qual va trascendir. «He parlat amb els advocats del club. Em diuen que una Lliga de 24 equips és impossible i que l'única opció de salvar-nos és seguir el procediment amb el Fuenlabrada i que els baixin. Perquè no ens donguin el partit per perdut, el millor és presentar un mínim de vuit professionals. No sé com serà el partit, potser un paripé. Podem parlar amb ells. Vinga, un 1-0 i ens asseiem. No ho sé. Després que el procediment tiri endavant i salvar-nos perquè seríem quarts per la cua. Igualment, trobo lamentable com s'està muntant tot. Transmeto el que diu el club, on hi estic massa d'acord (...). Intentarem que el partit es jugui divendres». Aquestes paraules no van caure gens bé al Fuenlabrada, que es va afegir a emetre un comunicat tot explicant que les traslladaran a la Fiscalia.



El Saragossa



Sabent ja del cert que no podrà disposar del davanter Luis Suárez després que el Watford així li ho comuniqués, el que li ha causat un «dany esportiu irreparable», el Saragossa se sumava a la pluja de comunicats tot proposant més d'una fórmula per resoldre la competició. Plantejava que la temporada vinent la Primera fos de 23 equips, pujant els sis primers classificats de Segona. I si no fos el cas, demanava l'ascens dels tres primers. És a dir del Cadis, Osca i del mateix conjunt aragonès.