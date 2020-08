Martí: «Arribo amb la mateixa ambició i humilitat que té el Leganés»

Poc més d'un mes després de ser destituït al Girona, Pep Lluís Martí ja torna a treballar. El mallorquí va ser presentat ahir com a nou entrenador del Leganés i va deixar clar que l'objectiu és que l'equip sigui valent i tingui ambició per anar a pel rival. «El Leganés va demostrar la temporada passada que és un equip que mai abaixa els braços. Va fer mèrits per salvar-se. La fortuna i algunes circumstàncies ho van prohibir. Martí li pot aportar la mateixa il·lusió, la mateixa ambició, les mateixes ganes que transmet el club i que sempre ha transmès en aquesta idea de no baixar els braços», va indicar el tècnic. Martí ha signat per una temporada amb clàusula de renovació en cas que els madrilenys aconsegueixin l'ascens a Primera.