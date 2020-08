L'Alabès confirma que Pablo Machín és l'escollit per dirigir l'equip

De la Xina a Vitòria. Un canvi important, majúscul. Pablo Machín, qui va ser l'entrenador que va dur el Girona a la Primera Divisió l'any 2017, havia de dirigir el Qingdao Huanghai. Fa una setmana va trencar-ne l'acord justificant la decisió per «motius personals». Va ser llavors quan es va destapar la capsa de rumors i la majoria anaven cap a la mateixa direcció: l'Alabès. Després d'uns dies de negociacions, va ser ahir quan el mateix club basc anunciava l'arribada del tècnic sorià. Machín es mantindrà així un any més a la Primera Divisió i signa només per una temporada. Serà el substitut de Juan Ramón López Muñiz, relleu del destituït Asier Garitano al tram final de l'última lliga, però amb qui els de Mendizorrotza no es van posar d'acord per continuar caminant plegats. A Vitòria es retrobarà amb Pere Pons, un dels futbolistes que més van jugar a les seves ordres a la prolífica etapa a la banqueta del Girona.



Trajectòria

És precisament el conjunt de Montilivi el que més cops ha dirigit Pablo Machín, amb un total de 189 partits entre la Primera i Segona Divisió A. A la categoria d'argent, la seva primera experiència li arribava anys enrere, quan es va fer càrrec del Numància. Un total de 87 partits amb l'equip de la seva terra entre el 2011 i 2013. L'excel·lent etapa al Girona, amb una permanència miraculosa, dues promocions consecutives, un ascens a l'elit i una permanència a la màxima divisió li va obrir les portes de bat a bat al Sevilla. L'exigència del Pizjuán va fer-lo durar ben poc: 50 partits. Molts menys va aguantar aquest últim curs a l'Espanyol (15) sense ser capaç de treure'l del descens.