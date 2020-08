El Saragossa farà «tots els passos» per assolir l'objectiu de ser a Primera

Els actors del final de Lliga de Segona Divisió continuen protagonitzant nous capítols d'un serial que ningú sap com ni quan acabarà. De moment, La Lliga ja ha fixat una data i d'avui en vuit haurien de començar els play-off d'ascens. Abans, però, caldrà que es jugui dissabte el Deportivo-Fuenlabrada ajornat per saber si els madrilenys o l'Elx són els rivals del Saragossa. Ah, i també que d'aquí a dijous no hi hagi cap positiu més a cap dels equips. De moment, l'Almeria, rival del Girona, té dos jugadors aïllats, en bon estat de salut però positius. El conjunt andalús es va sotmetre ahir a tests PCR, del resultat dels quals en dependrà que puguin reprendre els entrenaments. També ahir el Saragossa acomiadava Luis Suárez, que se'n torna al Wattford per contracte i amenaçava de demanar paral·litzar la competició. El club aragonès té previst «fer tots els passos a tots els nivells» per tal de reclamar l'ascens com a tercer classificat o bé que s'ampliï la Primera Divisió. Mentrestant a la Corunya, el capità Álex Bergantiños declarava a la Guàrdia Civil arran de l'àudio dirigit als seus companys i filtrat dimarts a la tarda en què donava a entendre que podien pactar el resultat del partit contra el Fuenlabrada.

El Saragossa

El president del Saragossa va explicar que fins dimarts el club s'havia mantingut en «absolut silenci», però «quan la situació s'ha tornat irreversible hem actuat». Un comunicat que des del club consideren «clar, concís i complet», ja que «cap de les opcions és desgavellada perquè hem fet el mèrit esportiu suficien». Per a Lapetra, «la competició ja està adulterada, serà un play-off adulterat i això ha estat derivat per qüestions alienes al club, en referència a la no pròrroga de cessió de Suárez pel Wattford.

Lapetra va anunciar que «farem tots els passos, a tots els nivells, per aconseguir l'objectiu de la Primera Divisió». El president també va criticar la gestió de La Lliga i va assegurar que «ha quedat clar que el protocol covid de La Lliga no ha funcionat». De moment, el Saragossa no ha rebut resposta al comunicat, però «si no rebem resposta prendrem les mesures», va concloure el màxim responsable directiu aragonès.

Bergantiños

El capità del Deportivo, Álex Bergantiños, va assegurar, en sortir de dependències policials, que té la «consciència tranquil·la» i així ho va manifestar en l'interrogatori a què el van sotmetre per si pogués haver comès un delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit de l'esport. «No he fet res dolent, he reiterat que no he incitat a ningú a adulterar un resultat», va comentar. Bergantiños va explicar que la denúncia neix del «departament d'integritat de La Lliga» després d'un àudio que va enviar als seus companys d'equip en el qual els demanava que es presentessin per jugar el partit ajornat de la darrera jornada contra el Fuenlabrada i es referia a aquest partit com un «paripé». El jugador va aclarir que no va ser detingut, tot i que va relatar que el van abordar quan es dirigia al seu domicili després d'haver estat en un parc infantil. La policia el va deixar sense càrrecs un cop va haver declarat.

La xunta de Galícia

La Conselleria de Sanitat de la Xunta de Galícia ha proposat sengles sancions de 360.607,27 euros a La Lliga i al Fuenlabrada per «infracció molt greu» després d'haver viatjat a Galícia el 20 de juliol tot i que l'equip s'havia sotmès a una prova PCR hores abans -sense encara conèixer els resultats- i quan ja hi havia quatre 4 positius confirmats que no van viatjar.

Proves a Almeria

Arran que dimarts aparagués un segon cas positiu per covid-19 a la plantilla de l'Almeria, el conjunt ha aturat l'activitat. Ahir, els jugadors van sotmetre's a tests PCR que determinaran si hi ha algun altre cas o bé poden reprendre els entrenaments per preparar l'eliminatòria contra el Girona de dijous que ve a Montilivi.

Fuenlabrada

Cinc membres de l'expedició del Fuenlabrada van tornar ahir a terres madrilenyes un cop van rebre l'alta epidemiològica. D'aquesta manera, només resta a l'hotel de la Corunya un membre de l'equip i el president. D'altra banda, avui, jugadors, tècnics i el metge hauran de declarar davant el jutge instructor de la Federació Espanyola de Futbol en l'expedient que té obert l'entitat madrilenya.