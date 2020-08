La Lliga té decidit concentrar els equips mentre es faci el «play-off»

Una de les mesures que té sobre la taula i que amb força possibilitat executarà La Lliga per tal d'evitar nous contagis de jugadors és obligar, o convidar, els equips que disputin el play-off a concentrar-se mentre estiguin disputant la fase d'ascens. A punt d'entrar a la setmana de la primera eliminatòria, la mesura podria posar-se en pràctica a partir de diumenge mateix. En aquest sentit, el Girona s'instal·laria en un dels hotels del PGA Catalunya i treballaria a les instal·lacions de La Vinya, aïllat de qualsevol element extern al futbol, com si d'una estada de pretemporada es tractés. És a dir, si els de Francisco arriben a la final de la promoció s'estaran quinze dies confinats a Caldes de Malavella.

D'altra banda, la plantilla del Saragossa va assegurar ahir que està «tipa» de la situació que estan vivint amb la no disputa del play-off d'ascens que va qualificar «d'adulterat» per no poder comptar amb el davanter colombià Luis Suárez, i es va mostrar «d'acord» amb la sol·licitud del club que es doni per finalitzada la Lliga SmartBank i que «s'adopti algunes de les alternatives» que ha proposat, una de les quals, l'ascens directe del tercer classificat, és a dir, ells.