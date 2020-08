Machín: «He de ser intel·ligent i adaptar-me a la plantilla que hi ha»

Pablo Machín va encetar ahir la seva quarta aventura a Primera Divisió. Després del Girona, el Sevilla i l'Espanyol, el tècnic sorià va ser presentat com a nou entrenador de l'Alabès per la pròxima temporada. Machín arriba a Vitòria amb Jordi Balcells de preparador físic i, sense Jordi Guerrero que se n'ha anat al Flamengo amb Domènec Torrent, comptarà amb un home de la casa com Javi Cabello per fer de segon. «Espero que totes les expectatives i ganes que hem posat les dues parts per ser aquí es vegin reflectides amb una històrica temporada. Lluitarem perquè tots els aficionats estiguin orgullosos i identificats amb l'equip», va assegurar davant els mitjans de comunicació.

El nou preparador babazorro també es va referir a la desvinculació del Qingdao Huanghai de la Xina. «Jo tenia un precontracte signat que es feia efectiu en el moment en què arribés a la Xina, i mai vaig arribar a viatjar. Moltes circumstàncies i el dia a dia em feien veure que no era el millor moment per anar a aquesta aventura i després va sorgir el tema de l'Alabès quan ja havia decidit no anar-hi», va argumentar.

El tècnic va recordar que «gran part de l'èxit de la temporada es genera durant el mes de fitxatges». En aquest sentit, l'ex del Girona va valorar la possibilitat de variar el seu habitual sistema 5-3-2. «Machín ha tingut un estil definit en els cursos anteriors, però he de ser intel·ligent i saber que m'he d'adaptar també a la plantilla que hi ha», va argumentar sobre les primeres idees. «L'entrenador ha de treure el màxim rendiment al qual li proporciona la direcció esportiva».