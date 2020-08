Tebas frena les intencions del Saragossa de pujar sense jugar

La Lliga ha denegat les propostes del Saragossa per resoldre aquest final de temporada en què demanava donar per acabada la competició i l'ascens de l'equip a La Lliga Santander pel fet de ser tercer classificat o bé l'ascens dels quatre equips que disputin la promoció.

La proposta la va transmetre el president del club, Christian Lapetra, com un moviment més de la campanya originada des de la capital aragonesa perquè pugi el Saragossa. L'adeu forçat de Luis Suárez al Wattford ha estat la gota que ha fet vessar el vas. El club considera que perdre el seu davanter titular és «una adulteració de la competició perquè no tots els equips» competiran en les mateixes condicions esportives i que, per tant, era motiu suficient per a la suspensió de la competició. En aquest sentit, cal recordar que el Girona tampoc pot comptar des del 30 de juny amb Jozabed Sánchez, després que no arribés a cap acord amb el Celta per perllongar-ne la cessió.

Javier Tebas, president de La Lliga, va respondre ahir per correu electrònic la petició saragossista assenyalant que «no té cabuda com que no suposa una causa que obligui l'acabament de la competició». Tebas indica que convé recordar que es tracta d'una situació -haver perdut Suárez- que s'ha donat en totes les categories de futbol espanyol i no s'ha procedit, per això, a donar per finalitzada la competició i, menys encara, tenint en consideració la classificació final que figuri en el moment de la suspensió. «És més, és ben sabut que s'han disputat partits de play-off en altres categories durant el mes de juliol i estan programats partits per al present mes d'agost», explica.

D'altra banda, pel que fa a l'endarreriment de l'inici del play-off d'ascens a Primera , de què també es queixava el Saragossa, recorda que no només ha estat a causa del partit que ha de disputar-se entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada sinó també a les mesures sanitàries que han hagut de prendre pel que fa al mateix Saragossa o a l'Almeria, un altre dels equips immersos en la lluita per l'ascens, en què hi ha hagut casos de jugadors positius per covid-19 els últims dies. El president de La Lliga recorda que aquesta situació era «previsible», d'aquí que s'hagués programat un calendari condensat que permetés que davant d'imprevistos es pogués recuperar, com és el cas, sempre que no es produïssin més incidències.



La 20-21, quinze dies més tard

Mentrestant, la setmana que ve una bona colla d'equips de Primera i Segona Divisió començaran la pretemporada. Ho faran mentre el Girona, el Saragossa, l'Almeria i l'Elx o el Fuenlabrada es disputen l'últim bitllet per la màxima categoria. Això farà que, segons va anunciar també ahir Tebas, a aquests clubs, juntament amb els que estan disputant competicions europees, se'ls endarrereixi dues setmanes el començament de la temporada 20-21.

D'aquesta manera, Tebas es justificava davant la queixa formal de no tenir temps per planificar la pròxima temporada. Una demanda que també ha exterioritzat el Girona per boca del director esportiu Quique Cárcel. I és que mentre el gruix d'equips, tant de Primera com de Segona A, està fitxant i desfitxant, el Girona i els altres participants de la promoció estan lligats de mans i peus a l'hora de signar algun jugador perquè no sap a quina categoria jugarà. En aquest sentit, el mercat comença a bellugar-se. Ahir, el Tenerife es va assegurar Giovanni Zarfino, el millor jugador de l'Extremadura d'aquesta temporada, el Ponferradina va signar el jove defensa del Sevilla Atlètic, José María Amo, el Sabadell va aconseguir la cessió de Víctor García per part del Valladolid i el Mirandés va fitxar el lateral bosnià Bojan Letic.

Mentrestant, Francisco Rodríguez continua preparant el partit d'anada del play-off d'ascens de dijous de la setmana que ve contra l'Almeria. Ahir, el tècnic andalús va programar un partidet d'entrenament a Montilivi entre la plantilla per recuperar sensacions competitives a l'estadi. Maffeo i Calavera continuen el procés de recuperació.