El Saragossa no llança la tovallola i demana al CSD la suspensió del «play-off»

Els comunicats, les queixes i els retrets van i vénen des de fa dies i el Saragossa, ahir, no va voler pas trencar la rutina. Es va pronunciar, una vegada més, tot denunciant la celebració de l'imminent play-off d'ascens. Davant del Consell Superior d'Esports (CSD), va presentar un recurs tot demanant la suspensió de la promoció que ha de començar la setmana vinent i, per tant, exigint que la competició finalitzi de manera immediata. Els arguments? Que a dia d'avui, l'anomenada Lliga Smartbank presenta una evident «falta d'integritat de la competició» i es converteix en «un risc molt greu per a la salut». El detonant ha sigut l'adéu de Luis Suárez, el seu davanter estrella i màxim golejador, que s'ha hagut de reincorporar al Watford després que el club anglès hagi decidit cancel·lar la cessió del seu jugador. Això ha provocat un «mal esportiu d'impossible reparació, ja que un dels millors jugadors i màxim golejador (...) no podrà forma part d'aquests enfrontaments».

A tot això, el Saragossa no només demana que no es jugui el play-off, sinó que posa al damunt de la taula fins a tres solucions per resoldre la competició. Sempre, això sí, amb l'equip aragonès pujant a Primera. D'una banda, demana l'ascens per tots aquells equips que hagin acabat entre les sis primeres posicions a la Lliga regular, demanant per tant que la màxima categoria la temporada vinent es jugui amb 23 equips. Una segona solució, com es podia llegir al seu comunicat, és que «els partits a jugar fossin tots definitivament acabats amb 0-0, el que, per reglamentació, faria que el millor classificat, el Saragossa, fos qui tingués el dret d'ascendir». Afegeix una tercera via, si cap de les dues anteriors acaben sent acceptades. En aquesta, demana que el tercer classificat de la temporada regular, és a dir el propi Saragossa, sigui l'equip que mereixi tot el dret d'acabar pujant a Primera. Res de nou, perquè pocs dies enrere l'entitat ja va presentar un escrit similar en què oferia aquestes mateixes alternatives.