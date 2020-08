Una temporada eterna i farcida d'aventures

El britànic Phileas Fogg en va fer prou amb un dia menys dels 80 que havia pronosticat per fer la volta al món, acompanyat del seu peculiar majordom, el francès Jean Passepartout. Es fa difícil d'imaginar el que hauria pogut explorar si hagués disposat de tot el temps que fa que dura l'actual temporada a la Segona Divisió A. Per un motiu o per un altre, el curs encara està en dansa quan hi ha equips que estan a punt d'iniciar la pretemporada per a l'exercici vinent. Se li està fent etern al Girona, que manté viva la flama de l'esperança per tornar a Primera, però al qual li queden encara uns dies per saber si finalment aconseguirà o no l'objectiu que persegueix des de fa un grapat de mesos. En són ja 13, des que s'acabaven les últimes vacances. A punt de fer 400 dies d'activitat, ja sigui a La Vinya o a casa pel confinament, amb tardes per oblidar i bones actuacions, destitucions i arribades de nous entrenadors. Temps per a tot. Una temporada eterna, moguda, peculiar. El trajecte ha vingut farcit d'anècdotes i experiències, tot esperant que el final sigui el desitjat. Com a molt tard, el desenllaç arribarà el proper 23 d'agost, dia en què s'acabarà el play-off d'ascens i es coneixerà quin equip acompanyarà l'Osca i el Cadis a la màxima categoria.



Fa més d'un any que el Girona 19/20 va iniciar la pretemporada. El tret de sortida, l'inici. El 8 de juliol del 2019 i amb Juan Carlos Unzué al capdavant, un equip encara en plena construcció engega els entrenaments, poc abans de marxar cap a Anglaterra per fer-hi la tradicional estada a Manchester i amb l'objectiu de pujar a Primera sí o sí. El nou tècnic cita un total de 28 futbolistes. No hi són Cristhian Stuani, Yassine Bounou ni el Choco Lozano. Sí, en canvi, els fitxatges que ja s'havien tancat llavors: Pablo Maffeo, Pape Diamanka, Marc Gual i Juan Carlos Martín. Unzué completa aquells entrenaments amb una elevada representació de jugadors del filial i el juvenil. Alguns d'ells acabaran fent les maletes, rescindint els seus respectius contractes o marxant cedits. Els escollits són José Aurelio Suárez, Jonathan Morilla, Maxi Villa, Pau Resta, Èric Montes, Iago López, Jofre Cherta, Juana Boselli, Paik Seung-ho, Kévin Soni i Àlex Pachón.



Agredolç tret de sortida de la Lliga. Sense haver tancat encara amb la plantilla i patint pel futur de Cristhian Stuani, el Girona torna a la Segona Divisió A empatant a Montilivi contra l'Sporting i salvant un punt in extremis (1-1) gràcies al gol de Borja García al llindar del descompte. No és l'inici desitjat ni el que s'espera, sobretot perquè uns dies després l'equip perdrà al camp de l'Albacete (1-0).



Amb dotze jornades la paciència s'acaba a Montilivi. Erràtic primer quart de Lliga del Girona, que acumula més derrotes (6) que victòries (5) i és onzè, una posició inimaginable pel pressupost més alt de la categoria. A part, fins al moment s'han encaixat més gols (16) dels que s'han marcat (15). El club decideix llavors destituir Juan Carlos Unzué després de perdre al camp de l'Oviedo (4-2).



Juan Carlos Moreno dirigeix el Girona des de la banqueta de Montilivi en l'empat contra l'Alcorcón, en un partit sense massa ocasions per a banda i banda, però que hauria pogut caure a favor del conjunt local si Stuani no hagués fallat un penal al temps de descompte. L'únic que ha errat aquest curs. Feia una dècada que l'uruguaià no desaprofitava una pena màxima.



Pep Lluís Martí és l'entrenador escollit per redreçar el rumb després d'un irregular inici de curs. El balear es mostra convençut, en la roda de premsa de presentació, que a la tercera anirà la vençuda després de dos anys quedant-se a les portes de pujar a Primera. El seu inici és prometedor. No només guanya a Extremadura (1-3), sinó que l'equip enllaça fins a sis jornades sense conèixer la derrota.



El Girona comença a moure fitxa al mercat d'hivern i aconsegueix la cessió de Brandon Thomas. El davanter arriba cedit per l'Osasuna fins al final de temporada amb una clàusula que obliga el club a comprar-lo en cas d'ascens a Primera.



L'arribada de Brandon provoca l'adéu de Marc Gual. Tot i ser el segon màxim golejador de la plantilla per darrere de Cristhian Stuani, es cancel·la la cessió del badaloní, que acabarà al Reial Madrid Castella prestat pel Sevilla. Al mateix temps, el Girona lliga l'arribada de Christian Rivera, el migcampista de perfil defensiu que feia mesos que perseguia la direcció esportiva.



L'empat amb l'Albacete a Montilivi (1-1) és l'últim partit de lliga abans que la pandèmia del coronavirus ho aturés tot. Brandon va marcar el gol local i només uns dies després es lesionaria de gravetat en un entrenament. El jugador va haver d'esperar unes setmanes per poder-se operar i actualment s'està recuperant.



El Girona comunica que suspèn tots els entrenaments fins a nou avís. Comença un període en què els jugadors s'exerciten als seus respectius domicili tot esperant poder tornar a la feina.



Seguint estrictament els protocols que marca La Lliga i en un primer moment de manera individualitzada, la primera plantilla del Girona torna als entrenaments després de l'aturada.



Un mes després de reprendre les sessions a les instal·lacions de La Vinya, l'equip disputa el seu primer partit. Ho fa al camp del Las Palmas, sense públic a les graderies i empatant a res (0-0). La tornada a la competició no li prova massa bé al Girona, que evidencia una manca de gol alarmant i suma molts menys punts dels esperats.



Dia mogut a Montilivi. La derrota a Màlaga (2-0) encén totes les alarmes i el club pren una altra decisió dràstica. Pep Lluís Martí és destituït i el càrrec el passa a ocupar Francisco Rodríguez, el quart tècnic del curs. L'andalús dirigeix la sessió aquell mateix dia a la tarda i ben pocs dies després s'estrena guanyant el Saragossa a l'estadi (1-0).



Amb una pobra actuació a Alcorcón i una desfeta (2-0), l'equip tanca la lliga regular, perdent l'oportunitat de ser tercer i lligant la cinquena plaça, que li dona accés a disputar el play-off. L'eliminatòria contra l'Almeria es posposa degut a tots els embolics originats per la suspensió del Deportivo-Fuenlabrada i la promoció no es disputarà fins aquest proper dijous.