Cristhian Stuani: "Contra l'Almeria serà a vida o mort"

Cristhian Stuani, davanter i "pitxitxi" del Girona aquesta temporada, ha afirmat aquest migdia que l'equip està "preparat" per afrontar el "play-off" d'ascens a la Primera Divisió contra un Almeria que "té moltes virtuts". Al mateix temps, s'ha mostrat "a favor" que els jugadors i membres del cos tècnic es concentrin a partir de demà a l'hotel Camiral del PGA de Caldes mentre duri la promoció.

"Estem preparats, l'equip està bé i en bona forma. Mentalment també, tot i que hem passat moments difícils, plens d'incertesa perquè no sabríem què és el que passaria", ha explicat Stuani en una entrevista que ha penjat el Girona a les xarxes socials. Igualment, ha deixat ben clar que en "pocs dies" es disputarà la promoció "de la manera més justa i correcta possible, que és al terreny de joc", llançant un dard enverinat al Saragossa, club que aquests dies ha criticat el format tot assegurant que s'estava adulterant la competició.

Per a l'uruguaià, el doble enfrontament amb l'Almeria "serà a vida o mort" i ha elogiat les "moltes virtuts" i el "potencial" del conjunt andalús. "Hem d'intentar fer valer totes les nostres capacitats. Tenim molts arguments per guanyar. Ens esperen 180 o 200 minuts, no serà només un partit només i hem de tenir en compte tots els minuts que ens queden per davant. Serà molt difícil, pel que haurem de donar el millor de nosaltres".

Igualment, ha parlat de la mesura que ha pres el club de concentrar-se a partir de demà a la tarda al PGA. "És difícil d'assimilar, però hem de ser conscient de com està tot al nostre voltant, les circumstàncies d'altres equips i les ganes que tenim tots d'acabar la competició i que es jugui el 'play-off' perquè pugi el millor equip al camp. Crec que aquesta mesura ens assegurarà a tots estar disponibles i en bones condicions".