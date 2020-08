Els jugadors de l'Almeria donen tots negatiu en el tercer test de la setmana

L'Almeria continua preparant a consciència el partit de dijous a Montilivi contra el Girona. Després de l'ensurt de la setmana passada en què es va conèixer un segon cas de futbolista de la plantilla positiu per coronavirus, el club va fer públics ahir els resultats del tercer test als jugadors dels últims dies sense que hi hagués cap nou positiu. D'aquesta manera, són dos els futbolistes que continuen en quarantena i, que en principi, no estaran disponibles per viatjar a Girona.

Mentrestant, la plantilla intenta adaptar-se tan ràpid com pot als mètodes del nou entrenador, Jose Gomes. En aquest sentit, el defensa Iván Martos explica que «de mica en mica estem veient l'estil de joc que vol que fem servir i dijous es notarà. Vol que siguem protagonistes i mirem de dur la iniciativa», deia. Martos considera que l'aturada pel cas Fuenlabrada obre una incertesa sobre l'estat dels quatre equips que disputen el play-off. «Ara després de l'aturada poden canviar coses perquè no sabem en quina situació està cadascun dels equips. Seran partits molt igualats on els petits detalls decidiran», afegia Martos, que recordava que el Girona «és un equip molt complicat, com ja vam veure en l'últim partit jugat al seu camp».

Martos també confessava que aquestes darreres setmanes havien estat difícils «sobretot pel cansament mental per la incertesa que hi havia al voltant dels play-off». Això sí, un cop coneguda la data dels partits, «l'equip va canviar d'actitud i ja estem amb el cap totalment centrat en l'eliminatòria contra el Girona. Arribem en un bon moment».