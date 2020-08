Víctor: «La competició està adulterada i fa pudor de podrit»

Continuen els planys des de Saragossa per haver de disputar del play-off sense el seu davanter de referència Luis Suárez, que ha tornat al Wattford. Ahir va ser el torn de l'entrenador Víctor Fernández. El veterà entrenador va insistir que volen competir, però «amb els millors elements», perquè, com argumentaven en el recurs d'alçada al Consell Superior d'Esports (CSD), el retard de la celebració del play-off ha provocat que el seu màxim golejador no pugui formar part dels enfrontaments. «No ens deixen competir en igualtat. Jo el que vull és jugar, però en les mateixes condicions, i no en una competició que està completament adulterada i que fa pudor de podrit», va criticat el tècnic, disposat a «competir al camp, però competir bé».

Fernández va insistir que coincideix amb que «els èxits esportius només es poden aconseguir al camp», però caldria aconseguir les mateixes condicions per a tots els aspirants: «Hem estat víctimes d'aquesta situació, i això sí que és adulterar la competició», ha lamentat. De moment, el club està a l'espera de rebre resposta al recurs remès a CSD en què demanaven l'ascens a Primera i la suspensió de la competició per la «falta d'integritat i el risc per a la salut», a més de no trobar-se en igualtat de condicions, fet que posa en dubte el fair play. «Volem demostrar al camp, però no podem deixar-nos aixafar. Cada equip ha de jugar amb les seves armes, però amb les seves, les que han tingut des del principi», va continuat el tècnic, en referència a Suárez. Tampoc podrà enfrontar-se a l'Elx dijous el jugador positiu per coronavirus.