Marc Gasol desitja «molts i molts ànims» al Girona

Marc Gasol, a banda de ser president del Bàsquet Girona, també forma part del consell assessor del Girona FC. Per aquest motiu, no ha volgut oblidar-se de l'equip de Montilivi en l'arribada imminent del primer partit del «play-off» d'ascens a Primera Divisió.



El jugador dels Toronto Raptors, des d'Orlando, ha enviat un vídeo de suport on dona «molts i molts ànims» al Girona. En el vídeo, compartit pel club blanc-i-vermell a les seves xarxes socials, Gasol finalitza la seva arenga amb un «som-hi afició, som-hi Montilivi, endavant Girona».





?? @MarcGasol, des d'Orlando, preparat per al Play Off! ??

?? Gràcies pel teu suport! ???? pic.twitter.com/QIshacSSbQ — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) August 11, 2020