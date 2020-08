Stuani: «És el moment de guanyar-se l'ascens on toca, que és al damunt d'un terreny de joc»

A Cristhian Stuani on més li agrada parlar és al camp. Allà se n'atipa. Literalment i metafòrica. Ara bé, quan ha de xerrar fora del terreny de joc i dir la seva, no deixa ningú indiferent. Ahir, torn per a l'uruguaià. Un dia després que Àlex Granell, el capità, valorés l'estat anímic de la plantilla i les possibilitats davant un play-off que és a tocar, Stuani va fer tres quarts del mateix, enviant un missatge de positivisme i alhora de realisme. Primer, destacant els punts forts de l'Almeria, rival en el doble enfrontament d'aquesta setmana. I després, mostrant-se d'acord amb la mesura que ha pres el club, tot seguint les recomanacions de La Lliga, de concentrar-se mentre duri la promoció.

«Fa setmanes que esperem aquest moment», deia tot subratllant que l'equip està «preparat», en «bona forma» i en l'aspecte mental. Sobretot després d'haver passat per moments «difícils i d'incertesa», al no tenir clar quan es jugaria el play-off i si finalment s'acabaria disputant. Stuani aplaudeix que hi hagi una data al damunt de la taula. «Per fi hi ha una solució. Estem a pocs dies de poder jugar la promoció de la manera més justa i més correcta, que és la de fer-la al terreny de joc», deia, tot enviant un dard enverinat cap al Saragossa, club que ha repetit dia rere dia el seu desacord cap a aquest format tot argumentant que la competició està adulterada a l'haver-se quedat sense Luis Suárez, qui ha hagut de tornar al Watford un cop finalitzat l'acord de cessió.

Confia Stuani que tot el que ha passat aquestes últimes setmanes serveixi per «unir» la plantilla del Girona, que a partir d'avui a la tarda es concentrarà a l'hotel Camiral del PGA de Caldes. «És una mesura difícil d'assimilar, però veient com està tot al nostre voltant, les circumstàncies d'altres equips i les ganes de tothom d'acabar la competició, ho hem de veure d'aquesta manera. Ens assegurarà que tothom estigui disponible i en bones condicions».

El primer capítol, dijous contra l'Almeria en una eliminatòria que serà «a vida o mort» i alhora «molt difícil» tenint en compte el nivell del rival. «Té moltes virtuts, potencial. Hem d'intentar fer valer totes les nostres capacitats. Nosaltres som un equip amb molts arguments per guanyar. Seran 180 0 200 minuts i no només un partit, això ho hem de tenir present. No serà fàcil. Haurem de donar tot el millor de nosaltres per guanyar».

També va dir la seva sobre el fet de jugar-se l'ascens sense públic a les graderies. «Hem tingut l'experiència dels últims partits de Lliga. És diferent, però toca acostumar-se. Ens hem de mentalitzar que això no serà així. Sentim el caliu de la nostra gent, que segur que estaran amb nosaltres, però aquesta arma no hi serà al camp. De la mateixa manera ens hem de fer forts a casa».