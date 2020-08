La plantilla es concentra a partir d'aquesta tarda a l'hotel Camiral de Caldes

Situació extraordinària per a una temporada atípica, la que viurà des d'avui la plantilla del Girona. Jugadors i membres del cos tècnic es concentraran, a partir d'aquesta tarda, a l'hotel Camiral, ubicat al PGA de Caldes de Malavella i que el club ja ha utilitzat d'altres vegades, des de fa tres anys, per realitzar-hi sessions de vídeo o rodes de premsa, entre d'altres. Mentre l'equip estigui viu al play-off, els futbolistes faran vida a l'hotel i només en sortiran per entrenar-se a les instal·lacions de La Vinya, dijous per desplaçar-se a Montilivi i per viatjar a Almeria, on es juga diumenge. Aquesta situació s'ampliaria una setmana més en cas de superar la primera eliminatòria de la promoció.

No hi haurà contacte amb l'exterior, ni tampoc amb la resta d'hostes, amb els quals no podran coincidir pels passadissos ni tampoc pels ascensors. Hi ha una zona habilitada només per al Girona, amb sales que poden utilitzar únicament els jugadors i tècnics per dinar, reunions o sessions de vídeo. Se segueix un protocol similar als desplaçaments habituals, però amb la diferència principal que, per seguretat i per garantir la salut, l'equip està aïllat. Igualment, les habitacions no són compartides, sinó individuals. Els futbolistes hauran de dormir sols, cosa que no passa habitualment en els partits de Lliga.