La plantilla del Girona es concentra a l'hotel Camiral

Des d'aquest vespre, la plantilla del Girona, comptant també els membres del seu cos tècnic, han quedat concentrats a l'hotel Camiral del PGA de Caldes com a mesura de seguretat per afrontar el "play-off" d'ascens a la Primera Divisió amb més garanties de no contagiar-se del coronavirus. Els jugadors quedaran totalment aïllats mentre duri la seva participació a la promoció, i només sortiran per entrenar a les instal·lacions de La Vinya i per disputar els partits. Dormiran en habitacions individuals, disposaran de sales exclusives per als àpats i per fer-hi reunions, i no es comunicaran amb els altres hostes.

Aquest dijous, l'equip que entrena Francisco Rodríguez disputa l'anada de les semifinals contra l'Almeria a partir de dos quarts de vuit del vespre a Montilivi. La tornada es jugarà només tres dies després, el diumenge, al Juegos Mediterráneos de la ciutat andalusa a les set de la tarda. De passar ronda, el Girona s'enfrontaria al guanyador del duel entre l'Elx i el Saragossa.