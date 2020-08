Futbolistes i tècnics es concentren a l'hotel Camiral

La plantilla del Girona es va exercitar ahir al matí a les instal·lacions de La Vinya per tercera vegada consecutiva des que el diumenge tornaven a l'activitat un cop superat un parell de dies de descans i desconnexió. Francisco Rodríguez va continuar treballant amb tots els seus futbolistes disponibles per preparar l'imminent doble enfrontament amb l'Almeria corresponent a la primera eliminatòria del play-off d'ascens. No va ser fins la tarda que els jugadors i també els membres del cos tècnic es van concentrar a l'hotel Camiral del PGA de Caldes de Malavella, on s'hi estaran mentre duri la seva participació a la promoció. Aïllats i dormint en habitacions invididualitzades, només deixaran l'hotel per entrenar, jugar demà a Montilivi i viatjar a Almeria per jugar-hi el diumenge.