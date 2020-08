Els precedents, un dels molts obstacles que cal superar

Cada partit és un món i és per això que el futbol, a part de ser un esport ben incert i on tot pot passar, no sol fixar-se massa en el passat sinó que se centra en el present. Ara bé, de tant en tant va bé donar un cop d'ull enrere. En aquesta ocasió, i agafant el Girona-Almeria com a referència, els precedents no juguen gens a favor del conjunt català, que tot i això, a dia d'avui, té les mateixes opcions de passar ronda i és tan favorit com el quadre andalús. És innegable, però, que sempre ha sigut un rival incòmode. Una pedra al camí i un obstacle difícil, per no dir gairebé impossible, de superar.

A grans trets, els resultats ho diuen tot. Fins a dotze vegades el Girona s'ha enfrontat a l'Almeria al llarg de la seva història i només un cop l'ha aconseguit guanyar. A més, no fa pas gaire d'això. Unes setmanes enrere, a Montilivi i gràcies a un gol des del punt de penal de Cristhian Stuani (1-0). Aquesta és l'única victòria. La resta, més derrotes (8) que no pas empats (3). El balanç golejador tampoc convida gaire a l'optimisme. Són 9 dianes a favor, per 19 encaixades. La diferència és important.

Tampoc funciona el següent experiment. Agafar els enfrontaments de cada temporada, des que un i altre equip s'han vist les cares, i simular com si d'una eliminatòria de play-off es tractés. En aquest cas, el Girona mai seria capaç de superar ronda, sinó que l'Almeria es convertiria, en tots els casos, en l'equip classificat. Per començar, i sense haver de rebobinar massa, serviria de ben poc el doble enfrontament d'aquesta temporada a la Lliga regular. Malgrat haver guanyat a Montilivi (1-0), a la primera volta l'Almeria es va apuntar la victòria sense discussió (3-1) en un mal partit dels catalans, llavors entrenats encara per Juan Carlos Unzué. El curs de l'ascens a Primera (16/17) tampoc seria favorable. Empat a Montilivi (3-3) i desfeta al Juegos Mediterráneos per la mínima (1-0). Un any enrere (15/16), en què el Girona acabaria jugant la promoció i caient a la darrera ronda, tampoc. També ensopegada al camp de l'Almeria (1-0) i taules a terres catalanes (1-1). Fins a quatre cops un i altre equip es van veure les cares la temporada 12/13 i la tònica sempre va ser la mateixa. Derrotes del Girona a la lliga regular (0-1 i 2-1, aquest últim el dia que Ocón Arráiz es va empassar un clar penal i la conseqüent expulsió de Trujillo) i també a l'última eliminatòria del play-off (0-1 i 3-0). L'últim doble precedent no canvia la tònica. Data del curs 11/12, amb empat (2-2) al Juegos Mediterráneos i decepció a l'estadi (0-1).