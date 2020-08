"Volem demostrar que som un equip de Primera Divisió"

El Girona enceta demà a la tarda (19:30 hores) la primera eliminatòria del "play-off" d'ascens contra l'Almeria a Montilivi i d'aquest partit n'ha parlat avui al migdia l'entrenador del conjunt català, Francisco Rodríguez. Diu que l'equip està "preparat" per afrontar el que ve, al mateix temps que n'ha destacat la fam i la il·lusió per pujar. "Fa temps es deia del Girona que era un candidat a l'ascens directe. Som encara de Segona, jugadors i un entrenador de Segona. Hem demostrar que volem estar a Primera i estic segur que ho farem. Donarem el cent per cent de nosaltres per la nostra gent, la ciutat i el propi club".

El tècnic ha explicat que només té la baixa de Brian Oliván, pel que recupera tant Pablo Maffeo com Jordi Calavera, els dos laterals drets de la plantilla que havien estat absents per lesió aquestes últimes setmanes. "Ens hem endollat aquests últims dies. Ha sigut una setmana fantàstica pel que fa a l'actitud i per treballar tot allò que volem fer. Tret d'en Brian Oliván, que pateix un esquinç al turmell, la resta dels jugadors estan preparadíssims i m'ho posen ben difícil".

Ha admès que "no coneixem" el nou entrenador de l'Almeria, el que "ens ha fet dubtar com ens podran jugar ells". Res, però, que hagi trastocat els plans. "Ens hem preparat al màxim per enfrontar-nos a un rival que ens obligarà a estar molt concentrats, amb jugadors molt verticals, sobretot a dalt. Estic convençut que ho farem bé, independentment de com ens juguin ells".

Francisco es centra més en la imatge que ha de donar el seu equip. "Vull veure un Girona molt semblant als últims cinc partits, sense comptar el de l'Alcorcón, en què les circumstàncies ens vam fer canviar de sistema. D'aquests cinc vam aguantar el zero a la nostra porteria quatre cops. Vull un equip competitiu, com aquell que va sumar 11 punts de 15. Hem de saber llegir els punts clau. No només juguem un partit, sinó una eliminatòria. Aquests dies hem volgut afiançar allò que fem bé i el que no, seguir-ho treballant".