Stuani fa somiar el Girona en el primer partit del «play-off»

El Girona ha fet el primer pas per tornar a Primera, després de guanyar per la mínima a l'Almeria (1-0) aquest vespre a Montilivi en l'anada de les semifinals del play-off. El pitxitxi Cristhian Stuani, que ja ha marcat 30 gols aquesta temporada, s'ha tornat a vestir d'heroi amb una diana a la segona part per fer somiar els blanc-i-vermells i deixar-los bé les coses de cara el partit de diumenge al Juegos Mediterráneos.

Francisco ha presentat un onze previsible. Sense sorpreses, excepte la titularitat de Ramalho al lateral dret després que Maffeo es perdés els últims partits de Lliga per problemes musculars. Mentre que l'Almeria, tot el contrari. L'entrenador José Gomes ha debutat a la banqueta amb un equip ple de novetats i fins a vuit baixes del primer equip, després de comunicar que un jugador de la plantilla ha donat positiu per coronaviurs.

Sense públic i amb un ambient estrany, tenint en compte la magnitud del duel, els gironins han començat portant la batuta. Dominant, però sense ocasions clares de gol davant d'un Almeria molt ben col·locat en defensa i que no deixava espais. Stuani ho ha tingut molt difícil per rematar, veient com l'esfèrica acabava a córner. També Aday, amb un xut des de la frontal que Sivera ha aturat. Per la seva part, els andalusos han topat amb Mojica en les dues arribades perilloses que han tingut. Tot i així, Riesgo no ha patit en excés. Al minut 34, Ramalho no ha pogut connectar amb cap rematador i Sivera ha atrapat la centrada. El porter de l'Almeria també ha rebutjat un cacau d'Aday abans d'arribar al descans.

A la represa, Riesgo ha blocat una fuetada de De de la Hoz que posava els de Francisco en alerta. El Girona ha hagut de recular amb l'Almeria endollat. Però, al 53, quan ningú ho esperava, Stuani ha donat l'alegria obrint la llauna. Després d'una jugada col·lectiva que ha passat per les botes de Samu Sáiz i Borja García, Samu ha fet una passada perfecta a l'uruguaià que no ha fallat davant la porteria de Sivera. Amb el marcador a favor, el Girona ha despertat. Aday ha enviat una centrada a Stuani, que no hi ha arribat per ben poc. Mentre que Gumbau també ho ha provat amb un xut llunyà que ha sortit llepant el pal. Al 69, Borja ha gaudit d'una altra ocasió clara, però tampoc se n'ha sortit. Els gironins han seguit amb confiança fins al final, però sense córrer riscos. Al 88, Mojica ha comès un error amb una falta al vèrtex de l'àrea que Valery ha escapçat. L'escalenc acabava d'entrar per Aday. Els de Francisco han assegurat la victòria.

FITXA TÈCNICA

Girona: Riesgo, Ramalho, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Granell, Gumbau, Samu Sáiz (Jairo, min. 78), Borja García (Gallar, min. 93), Aday (Valery, min. 87) i Stuani.

Almeria: Sivera, Iván Martos, Ozornwafor (Petrovic, min. 60), Maras, Costas, Balliu, De la Hoz (Appiah, min. 86), Callejón (Vada, min. 60), Lazo, Villalba (Corpas, min. 74) i Dawin Núñez.

Gols: 1-0, Stuani (min. 54).

Àrbitre: Iglesias Villanueva (gallec). Ha amonestat Ignasi Miquel, Mojica (Girona); Costas (Almeria).

Estadi: Montilivi, sense públic.