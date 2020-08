Francisco: «L'equip ha fet un partit digne de 'play-off'»

El Girona de Francisco ha guanyat per la mínima a l'Almeria (1-0) en l'anada del play-off d'ascens a Primera. Aquesta ha sigut la valoració del tècnic, després del partit:

- "El resultat ens dona confiança per seguir creient en el que fem. És senyal que treballem bé. L'Almeria és un rival perillós i no ha tingut quasi oportunitats"

- "No m'agrada individualitzar, però Juanpe i Ignasi han treballat a un nivell fantàstic. Tots hem sabut patir quan tocava. Ens hagués agradat un gol més, però marxem contents"

- "Borja, Samu i Stuani són jugadors que s'associen bé i volem que estiguin a prop sempre. Avui s'ha donat tot. El gol és una jugada fantàstica, que poques vegades es veu a Segona"

- "Vull veure personalitat dins del camp I tenim jugadors per això. Hem preparat el partit i sabíem perfectament el que havíem de fer. A la primera part ho hem brodat i a la segona hem tingut més dubtes, però ens n'hem sortit"

- "Volíem frenar jugadors importants i ho hem aconseguit. És un partit molt bo per part nostre i digne de play-off, no ho hem d'oblidar. L'equip ha sigut un equip"

- "El partit de diumenge el busquem des de fa temps. El club hi ha apostat des de principi de temporada i un bon resultat allà ens permetrà passar a la final, tot i que sabem que serà complicat"

Per la seva part, l'entrenador de l'Almeria José Gomes, que debutava a la banqueta, ha explicat el següent:

- "Hem tingut vuit baixes aquesta setmana i hem organitzat l'equip per defensar la nostra porteria. Els jugadors del Girona han tingut més temps la pilota, però no hem patit situacions de perill. El gol ha estat un error i per això hem canviat el dibuix per intentar assumir un altre cop el joc"

- "Cal jugar amb pragmatisme i fluïdesa. Amb tot el que hem passat, estic content amb l'actitud dels meus jugadors. Ja veurem què passa a Almeria, però segur que s'hi deixaran la pell"

- "Dels resultats dolent, aquest és el menys dolent. Hi ha moltes maneres de guanyar els partits i hem vingut a Montilivi a intentar-ho. No ho hem fet bé amb la transició ofensiva, però estic segur que millorarem"

- "No hi ha lesions molt greus, però han sigut suficients per impedir que els jugadors viatgessin a Montilivi"

- "Mai hem tingut un moment de desequilibri defensiu, a banda del gol. Els jugadors estaven concentrats i han treballat molt. No m'ha agradat que no hem creat gairebé perill"