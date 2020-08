L'Almeria viatja a Girona sense cap positiu per covid-19

L'Almeria viatja sense cap positiu entre les seves files després de la repetició dels tests PCR als que han estat sotmesos tots els integrants de la plantilla. Fins i tot el membre que ahir va donar positiu no concloent avui ha donat negatiu. Tot i això i per precaució, no ha viatjat amb la resta de companys per disputar el partit avui contra el Girona FC a Montilivi. L'equip ha agafat un vol xàrter a les 10 hores amb destinació Girona després d'haver obtingut els resultats.

L'Almeria comunicava ahir a mitja tarda la decisió d'aïllar un dels integrants de la primera plantilla. El motiu, haver detectat un resultat anòmal en les proves mèdiques a les quals es sotmeten els jugadors cada dos per tres. L'entitat explicava que el futbolista és asimptomàtic i que havia donat positiu en el test al qual es va realitzar el passat dimarts. Degut a això, tots els membres del vestidor van tornar a passar les proves pertinents, inclosos els membres del cos tècnic i el personal que té hi té contacte directe. Després d'aquest segon test, el resultat ha sigut negatiu. Per acabar d'estar convençuts del tot, l'Almeria decidia passar una tercera prova i els resultats encara no s'han fet públics.

En cap moment, el club s'ha plantejat quedar-se i no viatjar a Girona. Plantilla i membres del cos tècnic s'aïllaven el passat diumenge concentrant-se a un hotel de la ciutat. Han estat dormint en habitacions individuals, sense tenir cap contacte amb els altres hostes al no utilitzar les zones comunes de les instal·lacions. A l'hora d'entrenar, els jugadors no fan servir els vestidors del Juegos Mediterráneos. És per això que l'Almeria viatja cap a Girona per jugar aquesta tarda a Montilivi. Això sí, el club s'ha afanyat a comunicar aquests fets a les autoritats sanitàries pertinents, com també a LaLliga, el Consell Superior d'Esports (CSD), la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el Patronat Municipal d'Esports. L'Almeria en cap moment ha volgut fer pública la identitat del jugador en qüestió

