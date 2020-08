Francisco: «És el moment de demostrar que volem ser de Primera Divisió»

Superada la incertesa, ha arribat el play-off i el Girona està «preparat». Francisco Rodríguez té clar que «caldrà la millor versió» del seu equip per batre l'Almeria i recorda que «això no és un partit, sinó una eliminatòria», per la qual cosa tots els moments seran importants.



Aspecte mental



«L'equip el que volia era tenir una data al damunt de la taula. I la data ha arribat, és demà (avui pel lector). Ens hem endollat molt aquesta última setmana, després d'un temps en stand by en el qual no sabíem cap a on anàvem i no estàvem al cent per cent. Aquesta ha sigut una setmana fantàstica pel que fa a l'actitud i per tenir clar què és el que volem fer».



Plantilla



«Tots menys en Brian (Oliván) estan disponibles per jugar. Ha patit un esquinç de turmell i no hi serà. La resta estan tots preparadíssims, posant-m'ho cada dia molt difícil per escollir».

Aturada

«Ens han vingut molt bé aquestes setmanes per treballar aspectes que no havíem tocat encara. El que no podíem fer era castigar més aquests jugadors pel que fa al tema físic. Hi havia futbolistes que necessitaven descans. Hem actualitzat aspectes de cada línia i situacions del joc. Hem preparat també molt el partit contra l'Almeria. Ells venen amb un entrenador nou i no sabem què ens plantejaran, tot i que crec que arribem molt bé».

Crítiques al «play-off»

«Cadascú treu les seves pròpies conclusions. Som tots intel·ligents i hem aprofitat aquest temps per treballar. La pandèmia està fent molt de mal en tots els sentits i àmbits; també al futbol. Nosaltres també ho hem passat malament, però hem decidit mantenir-nos en el silenci. La resta que faci el que cregui que ha de fer».

El Girona que vol

«Vull veure un equip molt semblant al dels últims partits, sense comptar el de l'Alcorcón, en què vam haver de canviar el sistema. D'aquests cinc darrers partits vam aguantar el zero a la nostra porteria en quatre. Vam ser un equip competitiu que va sumar onze punts de quinze. Vull això, un equip que sàpiga llegir els punts claus en tot moment. Hem de tenir clar que no juguem un partit, sinó una eliminatòria. Hem volgut afiançar allò que fem bé i la resta d'aspectes els hem seguit treballant».



Equip preparat

«Hi ha hagut una aturada pel mig i es fa difícil saber què pot haver canviat a un i altre equip. No sabem què hauria passat de jugar el play-off just després d'Alcorcón. Nosaltres arribem bé i estem preparats. El que tenim al cap és que hem de competir bé, que volem fer un bon partit. Llavors veníem d'una bona dinàmica, però ves a saber. Ara hem d'esborrar tot això i pensar en què es juga el club i l'afició. Hem de donar el cent per cent i serà així. Intentarem fer un bon partit pensant que en tenim un altre de tornada».



Factor sorpresa

«L'Almeria estrena entrenador i on el coneixíem. Això ens ha fet dubtar de com pot jugar l'equip. Nosaltres ens hem preparat per enfrontar-nos a un rival que ens obligarà a estar concentrats, amb jugadors verticals, sobretot a dalt. Estic convençut que ho farem bé, independentment de com ens juguin ells».



Pressió afegida

«Del Girona es va dir que era l'equip candidat a pujar directe. Però a dia d'avui encara som de Segona. Ara mateix, hi ha jugadors i un entrenador de Segona Divisió. Hem de demostrar que volem estar a Primera i estic segur que ho farem, com així ho pensen també els altres equips. Ara el favoritisme no existeix, hi ha jugadors de Segona que lluitaran al màxim per pujar. Nosaltres exigirem també el màxim de tothom perquè així sigui. Per la ciutat, per la gent i pel mateix club».



Millor versió

«Hem tingut molt de temps per treure el millor de cadascú. És veritat que tenim jugadors molt bons en totes les línies però que fins ara potser no estaven a la millor fase de la temporada. Ara estem arribant a això just en el moment clau del curs. Volem treure el millor de cada jugador pel bé de l'equip. Hem enfortit la seva autoestima, convencent-los que són bons jugadors. Hem treballat el propi equip i alhora preparat l'eliminatòria».



Darwin Núñez

«Ens enfrontem a un rival que és l'equip que més gols fa a les esquenes i en transicions. Té un jugador molt important a dalt que marca les diferències. Però també nosaltres».



Calendari

«És veritat que durant aquest temps no m'he volgut desviar en com està anant tot plegat. La planificació la duu la direcció esportiva i el mateix club. No tinc temps per pensar en l'any vinent. Però és lògic que a tots els equips ens està afectant. N'hi ha que ja estan entrenant per la pretemporada vinent i nosaltres encara no hem acabat l'actual. Hem de ser realistes. La pandèmia està fent molt de mal al país. Nosaltres volíem jugar l'eliminatòria i som aquí. Ara el que hi som, la volem passar i tant de bo pugem a Primera. Això, i que la pandèmia passi, és clar».